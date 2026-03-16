Streit um Alkohol eskaliert: 13-Jähriger erschlägt Mutter mit Hammer

Ein Streit, ein Hammer, eine Tragödie: In Frankreich erschüttert ein Fall, der kaum zu fassen ist.

Ein erschütterndes Familiendrama hat Frankreich in Atem gehalten: Ein 13-jähriger Junge soll seine Mutter mit einem Hammer getötet haben – ausgelöst durch einen Streit über Alkohol. Die Staatsanwaltschaft Nizza bestätigte am Sonntag die Festnahme des Jugendlichen.

Tragisches Tatgeschehen

Am Freitagabend mussten Einsatzkräfte die Wohnungstür mit einem Rammbock aufbrechen. Im Inneren trafen sie die 42-jährige Frau mit schwerwiegenden Verletzungen am Kopf an – der Junge stand neben ihr, sichtlich unter Schock. Alle Bemühungen der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg: Die Mutter verstarb noch an Ort und Stelle.

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Zunächst bestritt der 13-Jährige jede Beteiligung an der Tat, legte schließlich aber ein Geständnis ab. „Nach einem Streit mit seiner Mutter, die ihm Alkoholkonsum vorwarf, schlug und stieß er sie heftig, bevor er einen Hammer ergriff und ihr damit auf den Kopf schlug“, erklärte die Staatsanwaltschaft Nizza.

Juristisches Verfahren eingeleitet

Die psychiatrische Untersuchung bescheinigte dem 13-Jährigen eine uneingeschränkte Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes an einem Verwandten eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt.