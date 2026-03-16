KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bosnien und Herzegowina

Klare Ansage von Becirovic: „NATO-Beitritt ist Priorität“

Klare Ansage von Becirovic: „NATO-Beitritt ist Priorität“
FOTO: EPA/NIDAL SALJIC
2 Min. Lesezeit |

Kaum im Amt, schon in Brüssel: Denis Becirovic setzt mit seinem ersten Schritt als Präsidiumsvorsitzender ein klares außenpolitisches Signal.

Gleich am ersten Tag seiner Rotation im Vorsitz des Präsidiums von Bosnien und Herzegowina reiste Denis Becirovic zu einem Arbeitsbesuch ins NATO-Hauptquartier nach Brüssel. Im Mittelpunkt standen dabei die euroatlantischen Ambitionen des Landes sowie Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Allianz.

Die Wahl Brüssels als ersten Anlaufpunkt ist dabei kein Zufall. Aus dem Büro Becirovics heißt es, die Reise solle internationalen Partnern unmissverständlich signalisieren, in welche Richtung sich Bosnien und Herzegowina bewegen will: hin zu Stabilität, vertiefter Zusammenarbeit und den Reformen, die sowohl für eine engere Einbindung in die NATO als auch für den Weg in die Europäische Union unabdingbar sind.

Mehr zum ThemaEU-Kommissarin sagt Kosovo-Besuch ab – Verfassungskrise verhindert Visite

Klare Prioritäten

In Brüssel machte Becirovic deutlich, dass die strategische Ausrichtung des Landes auf eine stärkere Integration in die Strukturen des Bündnisses abzielt. Die NATO-Mitgliedschaft bezeichnete er als eine der zentralen außenpolitischen Prioritäten Bosnien und Herzegowinas.

Der Beitritt zur Allianz wird dabei nicht allein als sicherheitspolitisches Ziel verstanden. Laut Angaben aus dem Umfeld des Präsidiumsvorsitzenden gilt die Mitgliedschaft als wesentliche Voraussetzung für langfristige Stabilität, innere Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Versorgungslage
Eiermangel spitzt sich zu – Gastronomie kauft im Supermarkt
| Rohrbruch
Meterhoher Wasserstrahl sorgt für Verkehrschaos in Wien
| Schussvorfall
Mann schießt mit Gasdruckpistole – 20‑Jähriger am Kopf getroffen
| Familientragödie
Familienstreit um Tablet: 14‑Jähriger tötet seine Mutter
| Vitamin D
Gesunde Knochen dank Vitamin D: Fakten und Mythen
MEHR AKTUELLE NEWS