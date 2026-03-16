Kronprinz Leka heiratete heimlich auf slowakischer Burg (FOTOS)

Ein Schloss in der Slowakei, ein stilles Ja-Wort – Albaniens Kronprinz Leka hat erneut geheiratet. Die Braut trägt nun einen königlichen Titel.

Albaniens Kronprinz Leka hat sich ein zweites Mal das Jawort gegeben – diesmal mit Blerta Celibashi, die er in einer kleinen, privaten Zeremonie auf der Burg Apponyi in der Slowakei heiratete. Die Nachricht über die Vermählung teilte das Paar anschließend über Instagram mit der Öffentlichkeit. Auf seinem offiziellen Profil veröffentlichte der Prinz zwei Aufnahmen, auf denen das frisch getraute Paar Händchen haltend vor dem historischen Gemäuer zu sehen ist.

Blerta erschien in einem weißen, maßgeschneiderten Ensemble aus Blazer und Rock, ergänzt durch Hut und High Heels sowie einen Strauß weißer Lilien. Ihr Ehemann stand ihr in einem eleganten dunklen Anzug zur Seite.

Dynastisches Erbe

Wie der königliche Hof in einer offiziellen Erklärung bekanntgab, wird Blerta künftig den Familiennamen Zogu tragen und den Titel „Prinzessin der Albaner“ führen. Die Hochzeitsfotos entstanden laut Palast im Château Apponyi – einem Ort, der eng mit der Geschichte der albanischen Königsfamilie verknüpft ist. Königin Geraldine von Albanien entstammte der ungarischen Adelsfamilie Apponyi, womit die Wahl des Veranstaltungsortes zugleich eine Hommage an dieses dynastische Erbe darstellt.

Bereits vor der Hochzeit hatte der Kronprinz in einem Gespräch mit dem Magazin „Point de Vue“ erste Details preisgegeben: Die Eheringe stammen demnach vom Juwelier Tiffany & Co., das Brautkleid wurde von der kosovarischen Designerin Diana Cerimi kreiert – und soll bewusst eine Anspielung auf Lekas Großmutter, Königin Geraldine von Albanien, enthalten.

Lekas zweite Ehe

Für den Kronprinzen ist es die zweite Ehe. Seine erste Frau, Elia Zaharia, hatte er 2016 geheiratet; im April 2024 wurde die Ehe geschieden. Aus dieser Verbindung stammt die gemeinsame Tochter, Prinzessin Geraldine von Albanien, die heute fünf Jahre alt ist.

Wenige Monate nach der Scheidung zeigte sich Leka im September 2024 erstmals gemeinsam mit Blerta Celibashi in der Öffentlichkeit.

Gut ein Jahr später, im Oktober 2025, gab das Paar seine Verlobung bekannt.