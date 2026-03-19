Verkehrte Jacke, verschiedene Schuhe – Polizeifahndung nach versuchtem Raub

Maskiert, mit verkehrt angezogener Jacke und zwei verschiedenen Sneakers – ein Apothekenräuber in Wien hat ein ungewöhnliches Erscheinungsbild hinterlassen.

Seit genau einer Woche fahndet die Wiener Polizei nach einem maskierten Mann, der eine Apotheke ausgeraubt hat. Die Behörden haben nun Überwachungsfotos des Täters veröffentlicht und rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Der Gesuchte ist rund 1,75 Meter groß, von durchschnittlicher Statur und sprach gebrochen Deutsch.

Mit dabei hatte er eine grüne Einkaufstasche mit dem Aufdruck des Schuhgeschäfts „Deichmann“. Wer Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich – auch anonym – beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 zu melden.

Überfall in Favoriten

Der Überfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr in einer Apotheke in Wien-Favoriten. Der Mann hatte sein Gesicht mit einer Art Kutte verdeckt und trug eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze – diese verkehrt herum angezogen. An den Füßen hatte er zwei Sneakers der Marke Nike, allerdings in unterschiedlichen Farben: einen schwarzen und einen grauen.

Der Unbekannte forderte von den beiden Angestellten – zwei Frauen im Alter von 33 und 41 Jahren – die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterinnen ergriffen jedoch sofort die Flucht durch einen Notausgang und verständigten die Polizei. Daraufhin verließ der Mann die Apotheke ohne Beute und flüchtete.

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Der gesamte Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlichte die Polizei nun Standbilder aus dieser Aufnahme.