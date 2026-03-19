Maßnahme gegen Kinderarmut: Bis zu 970 Euro pro Kind gibt es jetzt mehr

Österreichs Familien bekommen mehr – doch ein geplanter Einschnitt ab 2026 trübt das Bild erheblich.

Familien in Österreich können sich über eine spürbar verbesserte staatliche Unterstützung freuen – das belegt eine aktuelle Untersuchung der Joanneum Research Forschungsgesellschaft, die im Auftrag des Bundesministeriums für Familien und Jugend durchgeführt wurde. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Transferleistungen für Familien real zugenommen haben. Vor allem Haushalte mit geringeren Einkommen sowie Alleinerziehende zählen zu den größten Nutznießern dieser Entwicklung.

Allerdings zeichnen sich ab dem Jahr 2026 erhebliche finanzielle Einbußen ab: Da die Valorisierung der Familienbeihilfe ausgesetzt wird, fehlt die ursprünglich vorgesehene Inflationsanpassung – mit der Folge, dass pro Kind dauerhaft weniger Beihilfe ausgezahlt wird. Die Bundesregierung hat die Inflationsanpassung der Familienbeihilfe, des Kinderbetreuungsgeldes und des Kinderabsetzbetrags für die Jahre 2026 und 2027 ausgesetzt.

Steigende Transferleistungen

Die Höhe der staatlichen Förderung variiert je nach Einkommenssituation und Haushaltsform erheblich. Paare mit zwei Kindern verzeichnen im Vergleich zu früheren Jahren ein Plus von durchschnittlich rund 1,9 Prozent bei den Transferleistungen. Deutlich kräftiger fällt der Zuwachs bei Alleinerziehenden aus, wo ein Anstieg von rund sechs Prozent gemessen wurde.

Insgesamt bewegen sich die monatlichen Leistungen aus verschiedenen staatlichen Töpfen zwischen rund 425 und 770 Euro pro Kind. In Haushalten von Alleinerziehenden kann die Gesamtunterstützung sogar auf bis zu 970 Euro pro Kind und Monat anwachsen. Die Familienbeihilfe selbst beträgt 2026 monatlich 138,40 Euro für ein Kind ab Geburt, 148 Euro ab 3 Jahren, 171,80 Euro ab 10 Jahren und 200,40 Euro ab 19 Jahren.

Mehrere Faktoren sind für diesen Anstieg verantwortlich. Allen voran steht die Valorisierung zentraler Familienleistungen. Darüber hinaus haben laut der Studie Reformen bei der Studienbeihilfe sowie Anpassungen beim Kindermehrbetrag, beim Familienbonus Plus und beim Schulstartpaket zur positiven Entwicklung beigetragen.

Ergänzend wurde ein Kinderzuschlag eingeführt. Besonders ausgeprägt ist der Effekt bei Haushalten mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu rund 3.000 Euro – eine gezielte Maßnahme, um Kinderarmut entgegenzuwirken. Die Studienautoren weisen zugleich darauf hin, dass Leistungen auch für mittlere Einkommensgruppen von Bedeutung bleiben, etwa im Hinblick auf langfristige gesellschaftliche Wirkungen und die Stabilität des Pensionssystems.

Rund 300 Leistungen

Für die Berechnung wurden alle Familienleistungen herangezogen, auf die Haushalte theoretisch einen Anspruch haben. Studienautor Franz Prettenthaler zufolge umfasst das österreichische System mittlerweile rund 300 verschiedene Leistungen – von direkten Geldtransfers über steuerliche Erleichterungen bis hin zu Förderungen auf Landes- und Gemeindeebene. Wie viele dieser Angebote von Familien tatsächlich in Anspruch genommen werden, lasse sich hingegen nur schwer erfassen.

Zahlreiche Unterstützungsleistungen müssten aktiv beantragt werden und würden daher in der Praxis nicht immer vollständig genutzt.

Bei der Präsentation der Studie bezeichnete Familienministerin Claudia Bauer das bestehende System als starkes Fundament der österreichischen Familienpolitik. Österreich verfüge über ein breites Netz an Unterstützungen – von der Familienbeihilfe über steuerliche Entlastungen bis hin zu regionalen Förderungen. Gleichzeitig betonte sie, dass finanzielle Leistungen allein nicht ausreichen würden, um demografische Herausforderungen zu lösen.

Neben Geld brauche es auch ein gesellschaftliches Klima, in dem Familienleben wieder stärker positiv wahrgenommen werde. Kinder seien schließlich keine statistische Größe, sondern eine zentrale Investition in die Zukunft der Gesellschaft.