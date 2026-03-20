U6 in den Osterferien gesperrt – weitere U-Bahn-Baustellen angekündigt!

Wien baut – und das im großen Stil. Wer in den kommenden Monaten unterwegs ist, sollte seinen Weg gut planen.

Während der Osterferien, die vom 27. März bis 7. April dauern, ist die U6 aufgrund laufender Bauarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Wien-Jägerstraße und Wien-Währinger Straße (Volksoper) unterbrochen. Der Betrieb läuft in zwei getrennten Teilstrecken: zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Jägerstraße sowie zwischen Wien-Siebenhirten und Wien-Währinger Straße. Als Alternativen stehen die Linien U4, 12, 37, 38, 40, 41, 42 und 37A zur Verfügung, wobei die Linie 12 in kürzeren Abständen und auch in den Nächten auf das Wochenende im Einsatz ist.

Gleisbauarbeiten führen vom 3. Juli bis 3. August zu einer Unterbrechung der U4 zwischen Wien-Schwedenplatz und Wien-Landstraße. Die Linie ist in dieser Zeit auf zwei Teilabschnitten unterwegs: zwischen Wien-Heiligenstadt und Wien-Schwedenplatz sowie zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Landstraße (Wien Mitte). Fahrgäste können auf die Linien U1, U2 und U3 ausweichen, wobei U1 und U2 in dichteren Intervallen verkehren.

Instandsetzungsarbeiten auf der U3 sorgen vom 4. Juli bis 24. August für eine Sperre zwischen Wien-Hütteldorfer Straße und Wien-Westbahnhof. Die Linie ist auf zwei Abschnitte aufgeteilt: zwischen Wien-Ottakring und Wien-Hütteldorfer Straße sowie zwischen Wien-Simmering und Wien-Westbahnhof. Als Ersatz stehen die Ersatzlinie E3 sowie die Linien 46, 49 und 48A bereit.

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S-Bahn gesperrt

Ab 4. Juli wird die S-Bahn-Stammstrecke wegen Bauarbeiten zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf gesperrt, voraussichtlich bis 6. September. Zwei Ersatzlinien übernehmen den Betrieb: Die blaue Linie SV900 bedient alle Zwischenhalte von Wien Praterstern über Wien Traisengasse und Wien Handelskai bis Wien Floridsdorf, während die gelbe Linie SV905 als Direktbus zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf verkehrt. Zusätzlich ist ein Direkt-Shuttlebus zwischen Wien-Meidling Bahnhof und der U4-Station Wien-Längenfeldgasse eingerichtet.

Ab August kommen weitere Sperren auf den Abschnitten zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Süßenbrunn sowie zwischen Gerasdorf und Jedlersdorf hinzu

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Im Zuge der Maßnahmen werden die Intervalle der U-Bahnlinien U1, U2, U4 und U6 sowie der Straßenbahnlinien O, 62 und 18 verkürzt. Ein Direkt-Shuttlebus der ÖBB zwischen Wien-Meidling Bahnhof und der U4-Station Wien-Längenfeldgasse dient zur Entlastung der U6 und stellt eine zusätzliche Verbindung zur U4 her. Die S7 fährt bis beziehungsweise ab Wien-St. Marx mit Anschluss an die Straßenbahnlinien 18 in Richtung Stadion und Hauptbahnhof/Westbahnhof sowie 71 in Richtung Karlsplatz.

Der REX7 wird über Wien Hauptbahnhof in Richtung Süden umgeleitet. Fernverkehrszüge der Kategorien RJX, RJ und IC bleiben weiterhin über Wien Hauptbahnhof zum Flughafen Wien in Betrieb. Der City Airport Train bietet Ersatzbusse zwischen Wien Mitte und dem Flughafen Wien in erhöhter Taktfolge von bis zu fünf Fahrten pro Stunde an. Der ÖBB Postbus erweitert zudem sein bestehendes Angebot der Vienna Airport Busse und plant, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, eine zusätzliche Busverbindung zwischen Wien-Praterstern und dem Flughafen Wien.