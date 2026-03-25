Oma (69) sperrt zwei Einbrecher im Keller ein

Eine 69-Jährige schlägt Alarm – und hält zwei Eindringlinge kurzerhand selbst in Schach. Der Fall sorgt in Villach für Aufsehen.

In einem Mehrparteienhaus in Villach hat eine 69-jährige Bewohnerin zwei Männer im Keller des Gebäudes überrascht und kurzerhand eingesperrt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um ungarische Staatsbürger im Alter von 25 und 38 Jahren, die nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr die Haupteingangstür des Hauses aufgebrochen haben sollen.

Kein Geständnis

Die herbeigerufenen Beamten nahmen die beiden Verdächtigen vor Ort fest. Ein Geständnis legten die Männer nicht ab – stattdessen erklärten sie, lediglich einen Schlafplatz im Keller gesucht zu haben.

Im Anschluss an die Festnahme wurden sie in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht.