Bis zu 40 cm Schnee: Balkan erwartet Winter-Comeback

Schnee, Regen und stürmische Böen: Das Wochenende bringt unruhiges Wetter nach Bosnien – mit teils deutlichen regionalen Unterschieden.

Meteorologe Nedim Sladic hat Karten zur Schneehöhe und zum Luftdruck für Samstag, den 28. März, veröffentlicht. Er weist darauf hin, dass die angegebenen Schneehöhen als Näherungswerte bis Samstagvormittag zu verstehen sind.

Freitags Wetteraussichten

Für Freitag ist überwiegend bewölktes Wetter mit Regen und vereinzelten Schauern zu erwarten. In den Bergen und höheren Lagen kommt es zu Schneeregen und Schneefall. In der Krajina sind Neuschneemengen von bis zu 40 Zentimetern möglich, in den Bergregionen Zentralbosniens bis zu 15 Zentimeter.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord und Nordwest. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und plus vier Grad, im Süden bis acht Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und acht Grad, im Süden sowie im Nordosten Bosniens bis zwölf Grad.

Samstags Wettergeschehen

Ähnliche Verhältnisse sind auch für Samstag zu erwarten. Über Bosnien bleibt es bewölkt mit Regen und Schneeregen, in den Berglagen mit leichtem Schneefall. In der Herzegowina ist leichter Regen vorhergesagt.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus vier Grad, im Süden bis sieben Grad, die Tageshöchstwerte zwischen zwei und acht Grad, im Süden und Nordosten Bosniens bis zwölf Grad. Mäßiger bis starker Wind aus südlicher und südöstlicher Richtung, zeitweise mit stürmischen Böen, bestimmt das Wettergeschehen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind allmählich nach und dreht auf West bis Südwest.

Die Frühtemperaturen bewegen sich dann zwischen zwei und acht Grad, im Süden und Norden bis zehn Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen drei und neun Grad, in der Herzegowina, im Osten sowie in Teilen Zentralbosniens zwischen zehn und 14 Grad, im äußersten Nordosten Bosniens bis zu 18 Grad.

Größere Niederschlagsmengen sind vor allem im Raum Sarajevo sowie in der Region Krajina zu erwarten.