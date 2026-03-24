3,4 Promille: Betrunkener Einbrecher versteckt sich vor Polizei

Ein gekipptes Fenster, verdächtige Geräusche – und plötzlich mitten in einem Polizeieinsatz: Ein Ehepaar erlebte eine unruhige Nacht.

Dank der Aufmerksamkeit eines Ehepaares aus Thalheim bei Wels konnte in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags ein mutmaßlicher Einbrecher von der Polizei gefasst werden. Gegen 4 Uhr wurden die Bewohner durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen und beobachteten durch ihr gekipptes Schlafzimmerfenster, wie eine unbekannte Person versuchte, in ein gegenüberliegendes Firmengebäude einzudringen.

Sie alarmierten umgehend die Polizei, die kurz darauf einen 37-jährigen tschechischen Staatsbürger festnehmen konnte – er hatte sich auf einer nahe gelegenen Wiese unter einem Anhänger verborgen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor mit einem Ziegelstein ein Fenster des Betriebs eingeschlagen zu haben, ehe er die Flucht ergriff. Ein beim Einsatz durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 3,4 Promille.

Weitere Verdachtsmomente

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann auch in einen Einbruchsdiebstahl in einem nahegelegenen Institut verwickelt ist, wobei er dort mutmaßlich einen Rucksack sowie eine Hose gestohlen haben soll. Darüber hinaus wird ihm angelastet, aus einer Wohnhaus-Einfahrt ein Fahrrad entwendet und dieses in alkoholisiertem Zustand gelenkt zu haben.

Neben den Vorwürfen des Einbruchsdiebstahls und der Alkoholfahrt ermitteln die Behörden gegen den Mann auch wegen eines Verstoßes gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot in Österreich. In seiner Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige geständig.