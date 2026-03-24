Zunge auf Brett genagelt? Horror-Familie misshandelt Putzhilfe brutal

Ein Dach über dem Kopf, Hilfe im Haushalt – und dann das: In Salzgitter soll eine Frau auf unfassbare Weise für Unpünktlichkeit bestraft worden sein.

Eine 32-jährige Frau durfte vorübergehend bei einer Familie in Salzgitter wohnen und half dort aus Dankbarkeit im Haushalt. Weil sie den Angaben zufolge mehrfach zu spät zum Putzdienst erschien, soll sie von den Familienmitgliedern auf grausamste Weise bestraft worden sein.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Das Opfer soll gezwungen worden sein, sich mit einer Rohrzange selbst mehrere Zähne zu ziehen. Darüber hinaus sollen die Beschuldigten ihre Zunge auf ein Brett genagelt, ihren Bauch mit einem Bunsenbrenner verbrannt und sie mit einem Baseballschläger geschlagen haben.

Auch der Ehemann der Familie soll in die Taten verwickelt gewesen sein – er soll der Frau ins Gesicht geschlagen und die Misshandlungen gefilmt haben. Laut einem Bericht des NDR wurden auf seinem Mobiltelefon Video- und Bildaufnahmen sichergestellt, die die Übergriffe dokumentieren sollen. Die 32-Jährige trug dabei schwerwiegende Verletzungen davon.

Drei Festnahmen

Am Wochenende nahm die Polizei eine 62-jährige Frau, ihre 28-jährige Tochter sowie deren 49-jährigen Ehemann fest. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Taten sollen sich laut Ermittlungen zwischen Ende 2025 und Mitte März 2026 in Salzgitter ereignet haben.

Den beiden Frauen wird konkret zur Last gelegt, die Reinigungskraft für ihr wiederholtes Zuspätkommen auf diese Weise bestraft zu haben. Nach aktuellem Stand sei das Opfer nicht eingesperrt gewesen. „Nach unseren Erkenntnissen konnte sie gehen und kommen, wann sie wollte“, so Oberstaatsanwalt Christian Wolters.

Gefährliche Körperverletzung nach § 224 StGB wird in Deutschland mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

Ermittlungen laufen

Wolters erklärte gegenüber BILD: „Es gibt einen dringenden Tatverdacht. Aber im Endeffekt muss man da schon ein bisschen vorsichtiger rangehen.“ Weiter sagte er: „Wir gehen im Moment davon aus, dass das glaubhaft ist, was sie sagt. Aber das müssen wir natürlich prüfen.“

Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. „Wir haben im Moment relativ wenig Möglichkeiten gehabt, das zu überprüfen. Das geht eigentlich jetzt erst alles los.“ Die Ermittlungsbehörden werten derzeit die sichergestellten Videoaufnahmen aus und suchen nach möglichen Zeugen.

Wolters betont: „Die Vorwürfe sind sehr, sehr schwerwiegend. Das spricht erst mal alles dafür, dass das durchaus auch stimmen kann. Ob sich das am Ende der Ermittlungen dann so bestätigt, das weiß ich nicht.“