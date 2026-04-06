Iran lehnt 45-Tage-Waffenruhe ab – Trump droht mit Kraftwerk-Angriff

Waffenruhe abgelehnt, Drohungen eskaliert – im Konflikt zwischen den USA und dem Iran läuft die Uhr unaufhaltsam weiter.

Die iranische Führung hat einen Vorschlag für eine Waffenruhe im laufenden Iran-Krieg abgelehnt. Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA am heutigen Nachmittag berichtete, habe Teheran den Vorstoß zurückgewiesen und bestehe stattdessen auf einem „endgültigen Ende des Konflikts“. Die iranische Seite übermittelte ihre Antwort auf den amerikanischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges über Pakistan.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar 2026 mit Luftangriffen auf den Iran begonnen – seither dauert die militärische Eskalation zwischen den beiden Staaten an.

Amerikanischer Vorstoß

Zuvor hatte das Weiße Haus in Washington mitgeteilt, die Vereinigten Staaten prüften einen Vorschlag für eine 45-tägige Waffenruhe mit dem Iran – allerdings habe Präsident Donald Trump diesen Vorstoß noch „nicht gebilligt“. Laut einem Bericht von Axios verhandeln die USA und der Iran unter Vermittlung Pakistans, Ägyptens und der Türkei über die Konditionen einer möglichen Feuerpause.

Trumps Drohung

Trump hatte unterdessen mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken im Iran gedroht, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht bis zum Ablauf einer von ihm verlängerten Frist am morgigen Tag öffnen. Der vorliegende Vorschlag sieht einen Zweistufenplan vor, dessen Kernstück eine sofortige Waffenruhe als Ausgangspunkt für ein dauerhaftes Abkommen bilden soll.

Die Aussichten auf eine Einigung galten von Beginn an als gering.