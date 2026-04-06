ÖBB-Bahnstrecke bis Mai wegen Bauarbeiten gesperrt

Rund einen Monat lang fahren auf der Puchberger Bahn keine Züge – dahinter steckt ein Millionenprojekt mit weitreichenden Folgen.

Ab Dienstag wird die Puchberger Bahn auf dem Abschnitt zwischen Bad Fischau-Brunn und Puchberg am Schneeberg für rund einen Monat außer Betrieb genommen. Die ÖBB haben für diesen Zeitraum einen Schienenersatzverkehr organisiert, der die Unterbrechung abfedern soll. Die Streckensperre ist Teil eines größeren Investitionsvorhabens zur Modernisierung der Bahnverbindung, für das insgesamt 14 Millionen Euro bereitgestellt werden. Die umfassende Sanierung der Puchberger Bahn läuft von 2025 bis 2029 und umfasst neben der aktuellen Gleiserneuerung auch die Modernisierung von Bahnhöfen sowie die Erneuerung von Weichen, Entwässerungsanlagen und Brücken.

Gleiserneuerung im Fokus

Die Arbeiten starten am Dienstag und konzentrieren sich unter anderem auf die Gleiserneuerung im Streckenabschnitt zwischen Grünbach am Schneeberg und Puchberg am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen. Darüber hinaus stehen Vermessungsarbeiten sowie Eingriffe an Eisenbahnkreuzungen auf dem Programm. Der reguläre Zugbetrieb zwischen Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt-Land und Puchberg am Schneeberg bleibt bis zum 4. Mai ausgesetzt.

Längere Fahrtzeiten

Während der Sperrphase übernehmen Busse den Ersatzverkehr, wodurch sich die Fahrtzeit um rund 15 Minuten erhöht.

Die ÖBB weisen darauf hin, dass die Abfahrtszeiten in Puchberg am Schneeberg entsprechend vorverlegt werden, damit Reisende in Bad Fischau-Brunn sowie in Wiener Neustadt ihre gewohnten Anschlüsse weiterhin erreichen können.