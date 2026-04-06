Riesenrad begräbt Dutzende unter sich – Mindestens dreißig Verletzte (VIDEO)

Ein Riesenrad bricht zusammen, Dutzende werden verletzt – Indiens jüngstes Unglück auf einem Volksfest sorgt für Entsetzen.

In Indien ist ein Riesenrad während des laufenden Betriebs kollabiert und hat dabei zahlreiche Besucher unter sich begraben. Aufnahmen des Vorfalls kursierten rasch auf verschiedenen Plattformen der sozialen Medien. Laut einem Bericht der „Bild“ wurden bei dem Unglück mindestens 30 Personen verletzt.

Zu den Verletzten zählen auch Frauen und Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes entweder in den Gondeln befanden oder sich in unmittelbarer Nähe des Fahrgeschäfts aufhielten. Umgehend nach dem Vorfall rückten Einsatzkräfte an, um die verletzten Personen zu versorgen.

Ermittlungen laufen

Die zuständigen Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unglücks zu rekonstruieren.

Was letztlich zum Zusammenbruch des Fahrgeschäfts geführt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.