Teheran ruft Jugend als lebende Schutzschilde vor Kraftwerke

Menschliche Schutzschilde statt Militär: Teheran setzt auf eine beispiellose Strategie, um seine Infrastruktur zu verteidigen.

Angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump (79) gegen iranische Infrastruktur hat die Führung in Teheran die Bevölkerung zu einem ungewöhnlichen Schritt aufgerufen: Junge Iranerinnen und Iraner sollen sich schützend vor die Kraftwerke des Landes stellen, um mögliche Angriffe abzuwenden. Wie das iranische Staatsfernsehen berichtete, richtet sich der Aufruf an „alle jungen Menschen, Sportler, Künstler, Studenten und Universitätsstudenten sowie ihre Professoren“.

Trump hatte dem Iran zuvor mit schwerwiegenden militärischen Schlägen gegen Kraftwerke und Brücken gedroht und Teheran aufgefordert, die Straße von Hormus vollständig für den internationalen Schiffsverkehr freizugeben. Für den Fall der Weigerung stellte er weitreichende Konsequenzen in Aussicht. „Das gesamte Land kann in einer einzigen Nacht ausgeschaltet werden“, erklärte Trump.

Irans Präsident Massud Peseschkian (71) erklärte am Dienstagmorgen, er selbst und 14 Millionen Iraner seien freiwillig bereit, für ihr Land im Krieg zu sterben. Im Iran leben insgesamt rund 93 Millionen Menschen. Hintergrund des Aufrufs ist Trumps erneutes Ultimatum an Teheran.

Nationale Infrastruktur

Alireza Rahimi, Sekretär des Obersten Rates für Jugend und Heranwachsende, unterstrich in einer Videobotschaft die nationale Bedeutung der Energieinfrastruktur. „Kraftwerke, die unser nationales Gut und Kapital sind, gehören unabhängig von Geschmack oder politischer Ansicht zur Zukunft des Iran und zur iranischen Jugend“, sagte Rahimi.

Wie das Portal Politico berichtet, arbeitet das Pentagon derzeit an einer Erweiterung der Liste iranischer Energieanlagen, die als potenzielle Angriffsziele geführt werden – darunter Einrichtungen sowohl für die zivile als auch für die militärische Versorgung. Dies könnte Washington einen rechtlichen Spielraum verschaffen, sollten im Zuge möglicher Angriffe auf grundlegende Infrastruktur Vorwürfe von Kriegsverbrechen erhoben werden.

Internationale Reaktionen

Trumps Drohungen gegen die zivile Infrastruktur des Iran stießen international auf deutliche Kritik. UN-Generalsekretär António Guterres (76) mahnte, dass derartige Angriffe nach internationalem Recht ausdrücklich verboten seien. Trump entgegnete gegenüber Reportern, er sei „überhaupt nicht“ besorgt, damit Kriegsverbrechen zu begehen.

Das israelische Militär forderte die iranische Bevölkerung unterdessen auf, Züge zu meiden und sich nicht in der Nähe von Bahnstrecken aufzuhalten. „Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie höflich, ab sofort bis 21 Uhr iranischer Zeit auf die Nutzung von Zügen und Zugfahrten im gesamten Iran zu verzichten“, teilte das Militär auf Persisch über X mit. „Ihre Anwesenheit in Zügen und in der Nähe von Bahnstrecken gefährdet Ihr Leben.“ Die Warnung gilt vorerst bis Dienstagabend 21 Uhr iranischer Zeit und könnte verlängert werden.