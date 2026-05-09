Traktor stürzt 100 Meter ab – Railjet rast in Wrack

Ein Traktor, ein Abgrund, ein Railjet – in Patsch überschlugen sich die Ereignisse an einem Freitagnachmittag in Sekunden.

Ort des Geschehens

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Patsch im Bezirk Innsbruck-Land ein schwerer Unfall. Gegen 16.21 Uhr war ein 40-jähriger Einheimischer dabei, mit seinem Traktor und einer Eisenkette einen Baumstumpf neben einem Feldweg zu entfernen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte das Fahrzeug rund 100 Meter in die Tiefe und kam schließlich auf den Gleisen der Brennerbahn zum Stillstand.

Der Mann wurde dabei aus dem Traktor geschleudert und blieb nach etwa 50 Metern schwer verletzt auf dem Boden liegen.

Zug erfasst Traktor

Die auf den Schienen liegende Zugmaschine wurde kurz darauf von einem in Richtung Innsbruck fahrenden Railjet der ÖBB erfasst. Der Zug entgleiste dabei nicht, und auch unter den Fahrgästen gab es keine Verletzten. Allerdings wurden die Lokomotive sowie sechs Waggons beschädigt.

Der 15-jährige Sohn des Verunglückten hatte den Unfall beobachtet und sofort seine Mutter alarmiert, die daraufhin die Rettungskräfte verständigte. Die Besatzung des Rettungshubschraubers „C1″ barg den Schwerverletzten mit dem Tau und flog ihn in die Universitätsklinik Innsbruck.

Die Brennerbahn war in beiden Richtungen bis etwa 19 Uhr gesperrt, während zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz waren. Zwischen Matrei und Innsbruck wurde vorübergehend ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.