Eurovision-Village präsentiert: Wiener Rathausplatz verwandelt sich in Party-Zone

Wien wird zur ESC-Hauptstadt – und der Rathausplatz zum Epizentrum. Was die Fans dort erwartet, hat es in sich.

Zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Eurovision-Woche in Wien luden Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zu einem ersten Rundgang durch das fertiggestellte ESC-Village am Rathausplatz ein. Ab Sonntag, dem 10. Mai, verwandelt sich der Platz vor dem Wiener Rathaus für eine Woche in den Mittelpunkt des Songcontests. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept begleitet die Veranstaltung: An vier Eingängen werden Besucherinnen und Besucher gescannt, das Mitbringen von Taschen ist nicht gestattet.

Im Herzen des Geländes steht eine große Hauptbühne, ergänzt durch 15 LED-Screens für Live-Übertragungen, 14 Gastrostände, zehn Sponsorenbereiche, zwei Merchandise-Zelte, einen eigens eingerichteten Bereich für Menschen mit Behinderungen, eine Karaoke-Zone sowie einen Photopoint. Das ESC-Village bietet Platz für bis zu 30.000 Fans gleichzeitig.

Programm im Village

Vom 10. bis 17. Mai öffnet das Eurovision Village täglich ab 14 Uhr seine Tore – am Feiertag, dem 14. Mai, bereits ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen Live-Shows, Auftritte von ESC-Stars sowie das größte Public Viewing Österreichs. Die beiden Halbfinale am 12. und 14. Mai sowie das Finale am 16. Mai werden auf mehr als zehn LED-Wänden live übertragen.

Den Auftakt am Sonntag bildet die „Turquoise Carpet“-Opening Ceremony unter dem Motto „Merci, Chérie“ – dem Titel, mit dem Udo Jürgens Österreich 1966 zum ESC-Sieg führte. Der feierliche Einzug führt vom Burgtheater über den Ring bis zum Wien-Innere Stadt-Rathausplatz. Um 16.55 Uhr eröffnet das ORF Radio-Symphonieorchester Wien die Zeremonie, bei der die Künstlerinnen und Künstler aller teilnehmenden Länder von Tausenden Fans empfangen werden. Auf dem „Turquoise Carpet“ begrüßt sie die „Woodstock Allstar Band“ mit Hits aus ihren jeweiligen Heimatländern. Für Stimmung auf dem Rathausplatz sorgen unter anderem Monika Ballwein mit den Voices of Volunteers, Cosmo, Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe, Haddaway sowie Vorjahressieger JJ. Den Abschluss des Abends bildet die Übertragung von Udo Jürgens‘ letztem Konzert in Zürich aus dem Jahr 2014.

Unter dem Motto des ESC-Siegersongs von 2005 steht am Montag eine musikalische Hommage an große Momente der Eurovision-Geschichte. Monika Ballwein heizt gemeinsam mit dem „1. Wiener Gemeindebauchor“ dem Publikum im Vorfeld ein und lädt zum Mitsingen ein. Ausgewählte internationale Eurovision-DJs übernehmen danach das Zepter auf dem Rathausplatz.

Ganz im Zeichen des Tagesmottos „Euphoria“ bringen am Dienstag die Eurodance-Größen der 1990er Jahre – „BWO vs. Alcazar“ und „Magic Affair“ – Partystimmung auf den Platz und stimmen die Fans auf das erste Semifinale ein, das ab 21 Uhr beim größten Public Viewing Österreichs live zu sehen ist.

Der Mittwoch steht, angelehnt an Toto Cutugnos ESC-Hit „Insieme“ von 1990, ganz im Zeichen Europas und großer Eurovisionen. Internationale ESC-Stars wie Lordi, Erika Vikman und Tommy Cash gestalten den Abend. Im Vorprogramm legt die italienische Sängerin Senhit, die 2026 erneut für San Marino antritt, ein eigenes DJ-Set auf.

Finale & Aftershow

Am Feiertag, dem 14. Mai, öffnet das Eurovision Village bereits um 11 Uhr – mit einer Premiere: dem allerersten ESC-Frühschoppen, organisiert vom Wiener Blasmusikverband. Im weiteren Tagesverlauf sorgen die Global Kryner für gute Laune, bevor ab 21 Uhr das zweite Semifinale live übertragen wird.

Am Freitagabend, dem letzten Abend vor dem großen Finale, bringen Studierende der Musik- und Kunst-Privatuniversität Wien gegen 19 Uhr ein eigens inszeniertes Musical auf die Hauptbühne. Danach verwandelt Mode-Eventmanagerin Liliana Klein die Bühne in einen Catwalk – zum zweiten Mal nach 2015 lädt sie zu „Fashion for Europe“ ein. Im Anschluss übernimmt John Jürgens, Sohn von Udo Jürgens, unter seinem Künstlernamen „DJ John Munich“ das Pult und legt große Hits auf – darunter auch Titel seines Vaters. Danach heizt DJ Slashy Disco den Rathausplatz weiter ein.

Am Finaltag rücken die „Heroes“ ins Zentrum. Zur Einstimmung auf das große Finale, zu dem im Eurovision Village bis zu 20.000 Menschen erwartet werden, gestalten die Tänzerinnen und Tänzer der „Dance Industry“ sowie die frühere Song-Contest-Teilnehmerin Zoë das Vorprogramm. Während der Show wird live auf den Rathausplatz geschaltet, wenn Philipp Hansa auf der Hauptbühne das Ergebnis des österreichischen Votings bekanntgibt.

Nach dem Ende der großen Show öffnet das Eurovision Village – ganz im Geiste von Vicky Leandros‘ Siegertitel „Après Toi“ aus dem Jahr 1972 – nochmals seine Tore und lädt ab 14 Uhr zur Aftershow ein. Auf allen LED-Wänden läuft eine Wiederholung des Grand Finals, das kulinarische Angebot der Wiener Gastronominnen und Gastronomen steht bereit, und die Ö3-DJs „Justfränds“ sorgen für den musikalischen Ausklang der Eurovision-Woche.