Kindergarten-Kind gräbt 6000-Euro-Schatz aus

Ein Kindergartenkind buddelt im Gebüsch – und stößt auf einen Fund, der selbst erfahrene Beamte staunen lässt.

Auf einem Berliner Spielplatz hat ein Kindergartenkind im Gebüsch einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und einen Goldbarren – insgesamt schätzt die Polizei den Wert der Gegenstände auf rund 6000 Euro.

Wertvoller Spielplatzfund

Wie die Berliner Polizei am Montag über Instagram bekannt gab, entdeckte das Kind zunächst die Silbermünzen. Als eine Erzieherin und ein anwesender Vater begannen, die Münzen aufzusammeln, kamen weitere Wertgegenstände zum Vorschein – darunter Schmuck und Bargeld.

Die Beamten prüfen nun, ob die sichergestellten Fundstücke aus einem Diebstahl stammen könnten. Eine Polizeisprecherin erklärte jedoch, dass es derzeit keine konkreten Hinweise in diese Richtung gebe. Die Ermittlungen laufen.