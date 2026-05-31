Geisterfahrer schiebt Polizist 50-Euro-Schein in die Hosentasche – Festnahme

Ein Geisterfahrer auf der Südautobahn, ein 50-Euro-Schein und ein fataler Irrtum – in Kärnten endete eine Fahrt mit gleich mehreren Anzeigen.

Auf der Südautobahn bei Wernberg in Kärnten hat die Autobahnpolizei Villach am Samstag einen 57-jährigen Geisterfahrer aus Moldau gestoppt, der seinen Wohnsitz in Frankreich hat. Um einer Geldstrafe zu entgehen, versuchte der Mann einen Beamten mit einem 50-Euro-Schein zu bestechen – ein Vorhaben, das für ihn deutlich schwerwiegendere Folgen hatte als die ursprünglich drohende Strafe.

Kurz vor 17 Uhr fiel der Wagen der Polizeistreife auf, die das Fahrzeug daraufhin anhielt. Im Zuge des anschließenden Gesprächs mit den Beamten schob der Fahrer einem der Polizisten den Geldschein unbemerkt in die Hosentasche – offenbar in der Absicht, die Sache damit aus der Welt zu schaffen.

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Bestechungsversuch scheitert

Der Plan scheiterte: Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, der Schein sichergestellt. Nun sieht er sich mit Anzeigen wegen versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchter Bestechung sowie Gefährdung der körperlichen Sicherheit konfrontiert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme zwar in der Folge wieder aufgehoben, allerdings wurde zur Absicherung des laufenden Strafverfahrens eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben.