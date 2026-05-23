Todesfahrt auf A8: 89-Jähriger rast in Gegenverkehr

Ein 89-jähriger Geisterfahrer auf der A8 – der Zusammenstoß mit zwei Autos endet tödlich, mehrere Menschen werden verletzt.

Auf der Autobahn 8 in Bayern hat sich am Samstagmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 89-jähriger Geisterfahrer ums Leben gekommen ist. Der Unfall ereignete sich im Landkreis Traunstein zwischen den Anschlussstellen Grabenstätt und Übersee. Der Mann war auf der Fahrbahn in Richtung München entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.

Mehrere Verletzte

Sein Fahrzeug kollidierte dabei mit zwei weiteren Autos. Der 89-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. In den beiden anderen beteiligten Fahrzeugen wurden drei Personen schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Laut Polizeiangaben waren insgesamt mehrere Fahrzeuge in den Crash verwickelt, darunter jenes des Falschfahrers.