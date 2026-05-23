Serbien setzt auf Amerika – während Europa auf Distanz geht

Während Europa auf Distanz zu Trump geht, setzt ein Land auf Annäherung – und hat dabei einiges zu bieten.

Während Brüssel und Berlin der „America First“-Doktrin mit Unverständnis und teils offener Ablehnung begegnen, hat Serbien eine bemerkenswert andere Haltung eingenommen: Das Land zeigt sich den USA und Donald Trump gegenüber ausgesprochen aufgeschlossen – eine Entwicklung, die angesichts der historischen Vorbelastung durch die NATO-Bombardierungen von 1999 alles andere als selbstverständlich ist.

Serbiens Trump-Sympathie

Dass ausgerechnet Serbien heute eine offene Sympathie für Trump erkennen lässt, hat einen konkreten Hintergrund: Die serbische Seite erlebt Trumps Umgang mit ihren Anliegen als respektvoll und ernsthaft – ein Kontrast zu dem, was viele Serben in der Vergangenheit als westliche Geringschätzung empfanden. Während sich zahlreiche europäische Staaten von Washington distanzieren, sehen serbische Stimmen in Trump einen Akteur, der Frieden stiften kann – und in gewisser Weise einen Gleichgesinnten.

Serbien hält grundsätzlich an seinem Ziel einer EU-Vollmitgliedschaft fest, ist jedoch überzeugt, dass eine belastbare Partnerschaft mit Washington für die Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents unverzichtbar bleibt. Dieser Pragmatismus prägt auch die strategische Selbstverortung des Landes.

Wirtschaftliche Stärken

Tatsächlich hat Serbien in den vergangenen Jahren wirtschaftlich an Dynamik gewonnen und gilt heute als eine der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Region. Hinzu kommen strategisch bedeutsame Standortvorteile und natürliche Ressourcen – darunter die zweitgrößten abbaubaren Lithiumvorkommen Europas –, die das Land als Investitionsstandort zunehmend attraktiv machen.