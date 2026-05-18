Fahrer nach Unfall auf A2 überfahren – Polizei sucht Zeugen

Ein Mann stirbt auf der A2 – und die Polizei sucht dringend Zeugen, die in jener Nacht die Unfallstelle passierten.

Auf der Südautobahn im Bezirk Baden hat sich ein tödlicher Unfall ereignet – nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der betreffenden Nacht auf der A2 unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Tribuswinkel unter der Telefonnummer 059133-3314 zu melden. Besonders jene Fahrzeuglenker, die die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte passiert und nicht angehalten haben, könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Unfall auf der A2

Das Unglück ereignete sich am Sonntag, den 17. Mai, gegen 0.45 Uhr auf der A2 im Gemeindegebiet von Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich). Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen war in Richtung Graz unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und überschlug sich mehrfach, bevor er entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand kam.

Beim Unfall dürfte der 42-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Er kam auf der Fahrbahn zu liegen und wurde von nachfolgenden Fahrzeugen erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Sperrung & Zeugen

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die A2 bis etwa 4.35 Uhr vollständig gesperrt werden.

Die Behörden hoffen nun auf Zeugenhinweise, die Aufschluss über den genauen Hergang des tödlichen Unfalls geben können.