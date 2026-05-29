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Verkehrschaos

Brenner-Chaos am Samstag vorprogrammiert: Jeder der kann fährt schon heute

Brenner-Chaos am Samstag vorprogrammiert: Jeder der kann fährt schon heute
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Auch auf den naheliegenden Ausweichrouten ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Der ÖAMTC hat sich der Empfehlung angeschlossen, Tirol zu umfahren, da auch auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg mit Überlastung zu rechnen ist. In Salzburg wurden Abfahrtsverbote für den Durchzugsverkehr erlassen.

Weitere Verbindungen wie der Felbertauern oder der Reschenpass sind ebenfalls nicht in der Lage, die anfallenden Verkehrsmengen aufzunehmen. Selbst ein großräumiges Ausweichen über die Schweiz dürfte keine wesentliche Entlastung bringen.

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