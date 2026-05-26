Brenner wird Ende Mai zur Sackgasse – Urlauber müssen umplanen

Am 30. Mai wird der Brenner zur Sackgasse – und Ausweichen ist kaum möglich. Wer reist, sollte jetzt umplanen.

Am 30. Mai werden die Brenner Autobahn (A13) zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass sowie die Brenner Straße (B182) und die Ellbögener Straße (L38) aufgrund einer Versammlung von 11:00 bis 19:00 Uhr vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Sperre geht auf eine von einer Privatperson angemeldete Demonstration auf der A13 zurück. Ausgenommen bleibt lediglich der Ziel- und Quellverkehr. Auf italienischer Seite gilt ab der Mautstelle Sterzing auf der A22 in Richtung Norden von 10:30 bis 20:00 Uhr ein generelles Fahrverbot für alle Fahrzeuge.

Sollte sich ein massiver Rückstau bilden, kann die Sperrung auf die Abschnitte bei Brixen, Klausen oder Bozen vorverlegt werden. Für Lkw über 7,5 Tonnen beginnt das Fahrverbot bereits um 07:00 Uhr.

Kaum Ausweichmöglichkeiten

Die verkehrlichen Folgen für Tirol und die umliegenden Regionen werden erheblich sein. Direkte Ausweichrouten stehen für den Transitverkehr nicht zur Verfügung, da auch diese gesperrt werden. Alternativverbindungen wie die Tauern Autobahn (A10) oder die Pyhrn Autobahn werden durch den gleichzeitig stattfindenden Urlauberschichtwechsel stark belastet sein.

Auf der A10 in Salzburg werden zudem streng kontrollierte Abfahrtssperren eingerichtet. Weitere Optionen wie der Felbertauern oder der Reschenpass sind für die zu erwartenden Verkehrsmengen nicht ausgelegt. Wer großräumig über die Schweiz ausweichen möchte, kann den St. Gotthard oder den San Bernardino nutzen, muss jedoch auch dort mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Strenge Grenzkontrollen

Der ÖAMTC und das Land Tirol raten dringend dazu, an diesem Tag entweder auf eine Durchfahrt durch Tirol zu verzichten oder die Reise zeitlich so zu planen, dass die Sperrzeiten umgangen werden. An allen Grenzübergängen sind umfassende Kontrollen vorgesehen. Wer passieren möchte, muss glaubhaft belegen, dass er ein konkretes Ziel in der Region hat oder von dort abreist.

Reisende, die sich auf reiner Durchfahrt befinden, dürfen die Autobahn nicht verlassen, um dem Stau auszuweichen.

Wer lediglich tanken oder einkaufen möchte, um die Sperre zu umgehen, gilt nicht als Zielverkehr und wird entsprechend nicht durchgelassen.