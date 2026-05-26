Von der Leyen: Russland versucht Europa „destabilisieren“

Drohnen über dem Baltikum, NATO-Jets in Alarmbereitschaft – die Spannungen an Europas Ostgrenze erreichen eine neue Stufe.

Nach wiederholten Drohnenalarmen in den baltischen Staaten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Russland heute beschuldigt, gezielt die Destabilisierung europäischer Demokratien zu betreiben. „Das ist eine bewusste Strategie Russlands“, erklärte von der Leyen bei einem Treffen mit den baltischen Staats- und Regierungschefs in Vilnius. „Doch ganz ähnlich wie auf den Schlachtfeldern der Ukraine scheitert Russland“, fügte sie hinzu.

Drohnen im Baltikum

Der Anstieg der Drohnenalarme in der Region steht im Zusammenhang mit der Intensivierung ukrainischer Angriffe auf russische Ziele in der nahe gelegenen Region St. Petersburg in den vergangenen Monaten. Vergangene Woche schoss ein in Litauen stationierter NATO-Kampfjet über estnischem Territorium eine offenbar verirrte ukrainische Drohne ab. Kiew macht Moskau dafür verantwortlich, ukrainische Drohnen absichtlich in Richtung Baltikum umzuleiten.

Litauen, Estland und Lettland zählen zu den entschiedensten Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine. Moskau wirft den drei früheren Sowjetrepubliken seinerseits vor, der Ukraine als Ausgangsbasis für Angriffe auf russisches Territorium zu dienen – ein Vorwurf, den alle drei Länder zurückweisen.