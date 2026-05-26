Geheimes NATO-Treffen: USA halbieren Unterstützung für Europa

Washington will seinen militärischen Beitrag zur NATO nach einem Medienbericht deutlich verringern. Wie der „Spiegel“ am Dienstag berichtete, hat ein Gesandter von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Verbündeten bei einem Treffen in Brüssel in der Vorwoche darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Vereinigten Staaten künftig „erheblich weniger militärische Schlüsselfähigkeiten bereitstellen“ werden. Konkret betroffen seien demnach „US-Kampfjets, Kriegsschiffe, Drohnen oder Tankflugzeuge“.

Geplante Kürzungen

Laut dem Bericht ist unter anderem eine deutliche Reduzierung der strategischen Bomber geplant – der „Spiegel“ spricht von einer „Halbierung der bisherigen Zahl“. Die Zahl der eingesetzten Kampfjets soll demnach um ein Drittel zurückgehen. Diese Pläne hat Alexander Velez Green, Chefberater von US-Staatssekretär für Verteidigungspolitik Elbridge Colby, bei dem nicht-öffentlichen Treffen hochrangigen Beamten der NATO-Partnerstaaten dargelegt.

Auch bei der Marine sind laut „Spiegel“ erhebliche Einschnitte vorgesehen: Die USA wollen weniger Zerstörer für den NATO-Verbund bereitstellen und sich bei U-Booten künftig gänzlich zurückziehen. Aufklärungsdrohnen sollen die europäischen Partner fortan selbst stellen, und auch beim Einsatz bewaffneter Drohnen plant Washington eine spürbare Verringerung seines Engagements.

Die angekündigten Maßnahmen beziehen sich auf das sogenannte NATO Force Model, das regelt, welches Mitgliedsland im Einsatzfall in welchem Zeitrahmen welche Truppenstärken und welches militärische Gerät bereitzustellen hat.

Ruttes Reaktion

Die Forderung der USA, dass die europäischen Verbündeten und Kanada mehr Verantwortung für die gemeinsame Verteidigung übernehmen, ist nicht neu. Neben einem möglichen Truppenabzug aus Europa umfasst dieser Ansatz auch eine sogenannte Lastenverlagerung bei Kommandostrukturen und militärischen Fähigkeiten.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hatte sich in der Vorwoche zu den konkreten Planungen noch bedeckt gehalten, verwies aber darauf, dass die Entwicklung keine Überraschung darstelle. Er könne zu den „streng geheimen“ Vorgängen zwar noch nichts sagen, „aber ich denke, dies entspricht genau unseren Erwartungen und liegt absolut im Rahmen des Ansatzes, dass es keine Überraschungen geben soll“. Der Prozess sei „nichts Neues“, betonte Rutte. „Jeder wusste, dass das passieren würde.“