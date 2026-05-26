Bunte Verpackung, süße Aromen: Tabak-Bosse ködern Kinder mit süßen E-Zigaretten

Bunte Verpackungen, süße Aromen, virales Marketing – die Tabakindustrie hat ihre Methoden modernisiert. Kroatiens Gesundheitsbehörde zieht die Reißleine.

Pünktlich zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai schlägt der Kroatische Gesundheitsdienst HZJZ Alarm: Die Tabak- und Nikotinindustrie verändert ihre Strategien – und nimmt dabei zunehmend junge Menschen ins Visier. Die diesjährige Kampagne der Weltgesundheitsorganisation rückt genau diesen Aspekt in den Mittelpunkt: wie Produktgestaltung, Werbemaßnahmen und digitale Plattformen dazu genutzt werden, Nikotinprodukte für Kinder und Jugendliche attraktiv zu machen.

Besonders alarmierend ist dabei die Situation in Kroatien selbst. Während die Raucherzahlen weltweit sinken, liegt das Land nach wie vor deutlich über dem europäischen Schnitt – nahezu 40 Prozent der Erwachsenen greifen regelmäßig zur Zigarette. Hinzu kommt, dass viele Jugendliche bereits zwischen 13 und 16 Jahren mit dem Rauchen beginnen.

Industrie im Wandel

Laut HZJZ setzt die Branche verstärkt auf auffälliges Produktdesign, Aromastoffe und gezielte Online-Werbung. Soziale Netzwerke gelten dabei als besonders problematisch, da Jugendliche dort über Lifestyle-Botschaften und subtile Werbeinhalte angesprochen werden können. Die WHO-Kampagne spricht sich daher für einheitlichere Verpackungsvorschriften, ein entschiedeneres Vorgehen gegen Werbung in sozialen Medien und Beschränkungen beim Einsatz von Aromastoffen aus.

HZJZ-Direktor Krunoslav Capak betonte, die Tabakindustrie passe ihr Erscheinungsbild kontinuierlich an. Modernes Design, verschiedene Geschmacksrichtungen und digitale Werbeformate würden gezielt eingesetzt, um Kinder und Jugendliche für Nikotinprodukte zu gewinnen. Für Gesundheitsexperten steht deshalb fest: Der Blick darf sich nicht länger nur auf klassische Zigaretten beschränken – auch neue Nikotinprodukte wie E-Zigaretten müssen stärker in die Regulierung einbezogen werden.

Forderungen & Maßnahmen

Capak plädiert daher für ein umfassendes Maßnahmenpaket: ein Rauchverbot in der Gastronomie, eine konsequentere Durchsetzung des Verkaufsverbots an Minderjährige sowie ein vollständiges Werbeverbot – ausdrücklich auch im digitalen Bereich. Trotz bestehender gesetzlicher Regelungen seien Tabakprodukte für Minderjährige nach wie vor zu leicht erhältlich.

Auch HZJZ-Vizedirektor Zeljko Petkovic äußerte sich skeptisch gegenüber der bisherigen Wirksamkeit der Maßnahmen. Jugendliche zeigten eine deutlich höhere Bereitschaft als Erwachsene, zu E-Zigaretten zu greifen – ein Zeichen dafür, dass die bestehenden Regeln nicht ausreichend wirken. Weltweit zählt die E-Zigarette inzwischen mehr als 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, darunter viele Jugendliche.

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass Tabakkonsum und Passivrauchen jährlich mit mehr als acht Millionen Todesfällen weltweit in Verbindung stehen. Der HZJZ setzt deshalb nicht nur auf strengere Kontrollen, sondern verweist auch auf Entwöhnungsprogramme und nationale Unterstützungsangebote für Menschen, die den Ausstieg aus dem Rauchen anstreben.