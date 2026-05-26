Neue Jö-Funktion spart allen Kunden wertvolle Zeit

Jö-Nutzer sparen künftig Zeit an der Kassa – ein einziger Scan reicht für alle aktivierten Vorteile auf einmal.

Ein einziger Scan genügt künftig, um bei Jö alle vorab aktivierten Gutscheine auf einmal einzulösen. Damit zieht die Jö-App mit der Spar-App nach, die ihren Nutzern bereits seit Längerem eine automatische Gutscheinverrechnung bietet. Das neue Update betrifft Einkäufe bei Partnern wie Billa, Penny, ADEG oder OMV-Tankstellen. Der Jö Bonus Club spricht von 4,7 Millionen Kunden.

Voraussetzung ist, dass die gewünschten Gutscheine zuvor für den entsprechenden Gültigkeitszeitraum aktiviert wurden. Nicht eingelöste Gutscheine, deren Bedingungen beim jeweiligen Einkauf nicht erfüllt wurden, bleiben erhalten und können bei späteren Einkäufen verwendet werden.

Neues Bezahlsystem

Wer zusätzlich die Bezahlfunktion „jö&GO!“ nutzt, kann mit demselben Scan gleichzeitig Ös sammeln, Gutscheine einlösen und den Einkauf bezahlen. Die Funktion steht auf Wunsch auch ohne App zur Verfügung – durch einfaches Vorzeigen der physischen Jö-Karte. „Das Einlösen aller Gutscheine mit nur einem Scan spart Zeit und macht den Bezahlvorgang an der Kassa so unkompliziert wie nie zuvor“, sagt Jö-Geschäftsführer Alexander Merklein und betont: „Loyalität entscheidet sich heute nicht mehr nur an der Anzahl der Vorteile, sondern an der Einfachheit im Alltag.“

App-Überarbeitung

Neben der neuen Gutscheinfunktion wurde auch die Benutzeroberfläche der App überarbeitet. „Unser Ziel ist es, die Jö-App im Sinne unseres ‚Digital First‘-Ansatzes laufend einfacher, übersichtlicher, verständlicher und intuitiver zu gestalten – für ein maximales Einkaufserlebnis“, erklärt Jö-Geschäftsführer Nikolai Scheurecker.

Die bisherige Startseite mit Slider, Partnerleiste und Sammelpässen bleibt inhaltlich bestehen, trägt künftig jedoch den Namen „Mein jö“. Die bislang als „Vorteilsbons“ bezeichneten Angebote heißen ab sofort „Gutscheine“ und sind in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand zu finden.

Die Bonuswelt wurde in das App-Menü verschoben.