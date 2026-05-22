Pfingst-Chaos vorprogrammiert: Vorsicht bei diesen Routen (KARTE)

Pfingsten bedeutet Stau – doch heuer kommen Baustellen, Sperren und Preisrisiken erschwerend dazu.

Pfingsten zählt traditionell zu den stauintensivsten Wochenenden im Jahresverlauf. Da viele Österreicherinnen und Österreicher die freien Tage für Tagesausflüge oder kurze Reisen nutzen und gleichzeitig in Bayern, Baden-Württemberg sowie Sachsen-Anhalt zweiwöchige Schulferien beginnen, sind besonders die Nord-Süd-Verbindungen von erhöhtem Verkehrsaufkommen betroffen.

Schon am Freitag, dem 22. Mai, dürfte der Reiseverkehr anlaufen – mit spürbaren Staus rund um die Ausfahrten größerer Städte. In Linz kommt erschwerend hinzu, dass die A7 (Mühlkreis Autobahn) saniert wird: Ab Freitag, dem 22. Mai, ist die Abfahrt Voest in Richtung Süden gesperrt. Das Zusammentreffen von Berufs- und Urlaubsverkehr an dieser Stelle wird voraussichtlich zu erheblichen Behinderungen führen.



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Staureichster Tag

Der Samstag gilt als der staureichste Tag des verlängerten Wochenendes. Vor allem die Routen Richtung Adria werden an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Darüber hinaus erwarten die Clubexpertinnen und -experten des ÖAMTC auch auf der Brennerachse (A12/A13) sowie auf der West-Ost-Strecke (A8–A1–A21–S1–A4 in Richtung Ungarn) Überlastungen.

Bauarbeiten im Bereich des Knotens Schwechat auf der S1 (Wiener Außenring Schnellstraße) sowie auf der A4 (Ost Autobahn) zwischen dem Knoten Bruckneudorf und Neusiedl am See sorgen für zusätzliche Engstellen. Auch auf der A7 (Mühlkreis Autobahn) und den zugehörigen Umleitungsstrecken sind ab dem 22. Mai Verzögerungen einzuplanen.

Von Samstag, dem 23. Mai, 22:00 Uhr, bis Montag, dem 25. Mai 2026, 05:00 Uhr, steht auf der A23 (Südost Tangente) in Fahrtrichtung Graz im Bereich des Knotens Prater lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung – auf der Bypassrampe ebenfalls. Akute Staugefahr ist die Folge. ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler wird am Samstag selbst auf der A10 (Tauern Autobahn) unterwegs sein. Besonders in den Baustellenbereichen Pass Lueg–Werfen sowie Eben–Flachau ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Der Club weist ausdrücklich auf die geltenden Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr hin.

Ab Montagmittag ist auf den Straßen in Richtung Norden mit dem Rückreiseverkehr und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen, gegen Abend wird es auch in den Städten eng. Die Abfahrtssperren gelten über Pfingsten, am 30. Mai sowie im Zeitraum vom 11. Juli bis zum 13. September. Die Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Tirol sind bis einschließlich 1. November 2026 in Kraft – in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Imst, Kufstein und Reutte jeweils an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie an bestimmten Fenstertagen von 7:00 bis 19:00 Uhr.

Kraftstoffpreise im Blick

Zahlreiche Wintersperren wurden inzwischen bereits aufgehoben. Erfahrungsgemäß war in den vergangenen Jahren in den Tagen vor dem Pfingstwochenende ein deutlicher Anstieg der Spritpreise zu beobachten, während an Pfingstsonn- und -montag wieder günstigere Preise möglich waren. Die Notierungen für Benzin und Diesel – und damit auch die Preise an heimischen Zapfsäulen – sind weiterhin stark vom weiteren Verlauf der Lage im Nahen Osten abhängig.

Wer das Pfingstwochenende für eine Urlaubsfahrt nutzt, sollte die Kraftstoffpreise im In- und Ausland vorab vergleichen. Innerhalb Österreichs ermöglicht der ÖAMTC-Routenplaner das Auffinden der günstigsten Tankstellen entlang der geplanten Strecke. In Italien wurden die bis vor Kurzem gültigen deutlichen Steuersenkungen auf Benzin teilweise wieder zurückgenommen, weshalb Benzin dort aktuell teurer ist als in Österreich. Bei Diesel sind die Preise in etwa vergleichbar mit dem österreichischen Niveau.

In Slowenien und Kroatien empfiehlt es sich, erst im Urlaubsort selbst zu tanken. Beide Länder verfügen über staatlich regulierte Höchstpreise, die derzeit unter dem österreichischen Durchschnitt liegen – allerdings gelten diese Obergrenzen ausschließlich abseits von Autobahnen und Schnellstraßen. Ein tatsächlicher Kostenvorteil ergibt sich daher nur, wenn man die Hauptroute verlässt.

In Nachbarländern mit niedrigen Kraftstoffpreisen ist rund um das Pfingstwochenende besonders an Tankstellen in Grenznähe mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Generell gilt die Empfehlung, nicht mit nahezu leerem Tank zu reisen, da vereinzelt auch ausverkaufte Kraftstofftanks möglich sind.

Foto: © ÖAMTC

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