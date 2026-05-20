Kroatien Maut 2026: Preise, Strecken, Rabatte und digitale Maut im Überblick

Die Kroatien Maut 2026 ist für hunderttausende Urlauber aus Österreich und der Balkan-Diaspora ein zentrales Reisethema. Wer mit dem Auto an die Adria fährt, muss die Autobahnmaut in Kroatien daher fest in die Reiseplanung einrechnen. Anders als in Österreich gibt es nämlich keine Autobahnvignette – stattdessen wird die Gebühr streckenabhängig nach der gefahrenen Distanz berechnet. Für einen normalen Pkw liegt der Richtwert folglich bei rund 8 Euro pro 100 Kilometer. Gleichzeitig steht ein historischer Systemwechsel bevor: Ab Herbst 2026 beginnt nämlich die Umstellung auf das digitale Free-Flow-Mautsystem Crolibertas, das ab März 2027 das Anhalten an Mautstationen komplett überflüssig machen soll.

Wie funktioniert die Kroatien Maut 2026?

Das streckenabhängige System im Detail

Grundsätzlich basiert das kroatische Mautsystem auf einem streckenabhängigen Modell, wie auch der ÖAMTC bestätigt. Bei der Auffahrt auf die Autobahn zieht man an der Mautstation zunächst ein Ticket. Anschließend wird bei der Abfahrt die Distanz berechnet, und entsprechend wird die fällige Gebühr erhoben. Bezahlt werden kann dabei bar in Euro, mit Kredit- oder Debitkarte oder alternativ über das elektronische ENC-System (Electronic Number Collection).

Bezahlung in Euro seit 2023

Wichtig zu wissen: Kroatien hat den Euro am 1. Jänner 2023 eingeführt. Folglich wird die Maut direkt in Euro berechnet und bezahlt – Kuna sind somit kein Thema mehr. Darüber hinaus entfällt dadurch auch der Wechselkursverlust, der früher bei Barzahlung in Kuna üblich war.

Allerdings kann es in der Sommerreisezeit an den Mautstationen zu erheblichen Wartezeiten kommen, vor allem auf beliebten Urlaubsrouten Richtung Adria. Genau deshalb plant Kroatien die Umstellung auf das digitale Free-Flow-System, das weiter unten ausführlich erklärt wird.

Kroatien Maut 2026: Preise für beliebte Strecken

Grundsätzlich hängen die Kosten der Kroatien Maut 2026 von der gefahrenen Strecke und der Fahrzeugkategorie ab. Seit 2024 gibt es dabei keinen saisonalen Aufschlag mehr – denn der frühere 10-Prozent-Sommerzuschlag wurde in die ganzjährigen Tarife integriert. Zusätzlich wurde im Jänner 2026 eine CPI-gekoppelte Erhöhung von ca. 3,5 % angewendet.

Beispielpreise für Pkw und Wohnmobil

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Beispielpreise für einen normalen Pkw (Kategorie I) sowie für Wohnmobile (Kategorie II) zusammengefasst:

Strecke Autobahn Pkw (Kat. I) Wohnmobil (Kat. II) Zagreb – Split – Dubrovnik (Čarapine) A1 ca. 43,90 € ca. 71,00 € Zagreb – Split A1 ca. 26,40 € ca. 42,50 € Zagreb – Šibenik A1 ca. 22,10 € ca. 35,50 € Bregana – Zagreb – Lipovac A3 ca. 19,60 € ca. 31,50 € Umag – Pula (Istrien) A9 ca. 6,30 € ca. 10,10 € Zagreb – Karlovac A1 ca. 2,80 € ca. 4,50 €

Tipp: Diese Preise sind Richtwerte. Die exakte Gebühr hängt nämlich von der konkreten Auf- und Abfahrt ab. Den offiziellen Mautrechner der HAC sollte man deshalb vor der Abfahrt nutzen.

Fahrzeugkategorien bei der Kroatien Maut 2026

Darüber hinaus richtet sich die Höhe der Mautgebühr auch nach der Fahrzeugkategorie. Entscheidend sind hierbei Achsenzahl, Gesamtgewicht sowie die Fahrzeuglöhe:

Übersicht der fünf Fahrzeugklassen

Kategorie Beschreibung Preis-Niveau IA Motorräder, Quads, Trikes ca. 60 % vom Pkw-Tarif I Pkw mit 2 Achsen, bis 3,5 t, Höhe unter 1,90 m Standard-Tarif II Fahrzeuge mit 2 Achsen, bis 3,5 t, Höhe über 1,90 m ca. 1,6x Standard III Fahrzeuge mit 2–3 Achsen, über 3,5 t ca. 2,2x Standard IV Fahrzeuge mit 4+ Achsen, über 3,5 t ca. 3,2x Standard

Besonders Familien und Reisende mit Wohnmobil, Anhänger oder Dachbox sollten ihre Kategorie deshalb vorab prüfen – der ADAC empfiehlt das ausdrücklich. Denn ein Fahrzeug über 1,90 Meter Höhe fällt automatisch in die teurere Kategorie II – das kann die Mautkosten folglich um rund 60 Prozent erhöhen. Darüber hinaus werden auch Gespanne mit Anhänger höher eingestuft.

ENC-Mautbox: So sparen Autofahrer bei der Kroatien Maut 2026

Wer regelmäßig nach Kroatien fährt, sollte sich daher über das ENC-System (Electronic Number Collection) informieren. Dieses Gerät wird an der Windschutzscheibe befestigt und ermöglicht somit die kontaktlose Mautabrechnung über eine eigene Schnellspur an den Mautstationen.

Vorteile und Kosten des ENC-Geräts

Vor allem der finanzielle Vorteil ist überzeugend: Mit dem ENC-Prepaid-Modell erhalten Autofahrer nämlich einen dauerhaften Rabatt von 21,74 % auf alle Mautgebühren. Zudem kostet das Gerät einmalig nur 15 Euro und ist an allen größeren Mautstationen erhältlich (beispielsweise in Bregana, Rupa oder Lučko). Dazu kommt außerdem eine Mindesteinzahlung von 20 Euro, die direkt als Mautguthaben verfügbar ist.

RECHENBEISPIEL MIT ENC

Strecke Zagreb – Split – Dubrovnik: 43,90 € (ohne ENC) Mit ENC-Rabatt (21,74 %): ca. 34,35 € Ersparnis pro Fahrt: ca. 9,55 € Ersparnis bei Hin- und Rückfahrt: ca. 19,10 €

Welche ENC-Pakete gibt es?

Insgesamt stehen drei ENC-Pakete zur Auswahl: Paket S (60 € inkl. Gerät + 57,50 € Mautguthaben), Paket M (90 € inkl. Gerät + 95,84 € Guthaben) sowie Paket L (120 € inkl. Gerät + 134,17 € Guthaben). Dementsprechend lohnt sich das größere Paket vor allem für Vielfahrer. Die Verwaltung und Aufladung erfolgt zudem bequem über die offizielle HAC ENC App.

Mautfreie Strecken in Kroatien 2026

Allerdings kosten nicht alle Straßen in Kroatien Maut. Vielmehr gibt es einige wichtige Ausnahmen:

Pelješac-Brücke und Küstenstraße

Die Pelješac-Brücke ist beispielsweise komplett mautfrei – das ist vor allem für Reisende nach Süddalmatien oder Dubrovnik eine gute Nachricht. Ebenso sind alle Staats- und Bundesstraßen (županijske ceste) gebührenfrei. Wer darüber hinaus Zeit hat und das Land kennenlernen möchte, kann deshalb auch über die alte Küstenstraße Jadranska Magistrala (D8) fahren – langsamer zwar, aber dafür kostenlos und landschaftlich spektakulär.

Digitale Maut in Kroatien: Das Crolibertas Free-Flow-System

Zweifellos steht die größte Veränderung im kroatischen Straßenverkehr unmittelbar bevor. Denn ab September 2026 beginnt die schrittweise Umstellung auf das neue digitale Mautsystem „Crolibertas“. Vollständig betriebsbereit soll das System schließlich ab dem 1. März 2027 sein.

Wie funktioniert das neue System?

Im Wesentlichen macht das Free-Flow-System das Anhalten an Mautstationen komplett überflüssig. Statt Schranken und Ticketautomaten werden dabei 212 Mautportale mit insgesamt 1.744 Kameras die Fahrzeuge automatisch erfassen. Anschließend wird die Maut im Nachhinein abgerechnet.

Zwei Zahlungswege bei Crolibertas

Einerseits gibt es die digitale Kennzeichenregistrierung (für Motorräder und Fahrzeuge bis 3,5 t): Hierbei wird über das offizielle Webportal Crolibertas das Kennzeichen registriert und eine Zahlungsmethode (Kreditkarte, PayPal oder SEPA-Lastschrift) hinterlegt. Kameras erfassen das Kennzeichen daraufhin an Auf- und Abfahrten automatisch.

Andererseits steht die Mautbox (OBU/ENC-Gerät) zur Verfügung: Dabei kommuniziert ein Transponder an der Windschutzscheibe mit den Portalen. Für Fahrzeuge über 3,5 t ist die Mautbox allerdings verpflichtend.

Was gilt im Sommer 2026?

Wichtig: Für den Sommerurlaub 2026 bleibt das bisherige System mit Mautstationen und Tickets jedoch noch voll in Betrieb. Die Umstellung beginnt erst nach der Sommersaison, also ab September 2026.

WICHTIG FÜR DEN SOMMER 2026

Wer im Sommer 2026 nach Kroatien fährt, nutzt demnach noch das bisherige System: Ticket ziehen → Strecke fahren → An der Abfahrt bezahlen (bar, Karte oder ENC). Die digitale Umstellung beginnt folglich erst ab September 2026.

Tipps: So sparst du bei der Kroatien Maut 2026

Mit den folgenden Tipps kannst du bei der Autobahnmaut in Kroatien bares Geld sparen:

Vier bewährte Spartipps

Erstens: ENC-Gerät kaufen. Der Rabatt von 21,74 % rechnet sich nämlich schon ab der ersten längeren Fahrt. Bei einer Hin- und Rückfahrt Zagreb–Split–Dubrovnik sparst du somit fast 20 Euro.

Zweitens: Mautfreie Alternativen nutzen. Die Küstenstraße D8 (Jadranska Magistrala) ist beispielsweise kostenlos, und auch die Pelješac-Brücke erhebt keine Gebühr. Besonders für kürzere Distanzen in Dalmatien lohnt sich daher der Umweg.

Drittens: Fahrzeuglöhe prüfen. Wer mit Dachbox oder Wohnmobil unterwegs ist, kann nämlich in eine teurere Kategorie fallen. Deshalb gilt: Unter 1,90 m Höhe ist der günstigste Pkw-Tarif garantiert.

Viertens: Nebenzeiten nutzen. Frühe Morgenstunden oder später Abend bedeuten erfahrungsgemäß weniger Stau an den Mautstationen – gerade im Juli und August ist das folglich ein großer Vorteil.

Häufige Fragen zur Kroatien Maut 2026 (FAQ)

Dieser FAQ-Bereich beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Kroatien Maut 2026 und ist für das Google FAQ-Rich-Snippet optimiert. Die Fragen sollten in WordPress mit dem Yoast FAQ-Block eingefügt werden.

Wie viel kostet die Maut in Kroatien 2026? Für einen normalen Pkw (Kategorie I) liegt der Richtwert bei rund 8 Euro pro 100 Kilometer. Die genaue Höhe hängt von der Strecke ab. Beispiel: Zagreb–Split–Dubrovnik kostet ca. 43,90 Euro, Umag–Pula nur ca. 6,30 Euro.

Gibt es eine Autobahnvignette in Kroatien? Nein. Kroatien erhebt keine Vignette für Pkw. Die Maut wird streckenabhängig an Mautstationen berechnet. Ab 2027 wird das digitale Free-Flow-System Crolibertas die Stationen ersetzen.

Was ist das ENC-System und lohnt sich das? ENC (Electronic Number Collection) ist ein Prepaid-Transponder für die Windschutzscheibe. Das Gerät kostet 15 Euro und bietet einen dauerhaften Rabatt von 21,74 % auf alle Mautgebühren. Es lohnt sich bereits ab der ersten längeren Fahrt.

Kann ich die Kroatien Maut 2026 mit Euro bezahlen? Ja. Kroatien ist seit 2023 Teil der Eurozone. Die Maut wird direkt in Euro berechnet und bezahlt – bar, mit Karte oder per ENC.

Wann kommt das digitale Mautsystem Crolibertas? Die schrittweise Umstellung beginnt nach der Sommersaison 2026 (ab September). Der vollständige Betrieb des Free-Flow-Systems ist für den 1. März 2027 geplant. Für den Sommer 2026 gilt noch das bisherige System mit Mautstationen.

Ist die Pelješac-Brücke mautpflichtig? Nein. Die Pelješac-Brücke ist komplett mautfrei. Sie verbindet die Halbinsel Pelješac mit dem kroatischen Festland und ist besonders für Reisende Richtung Dubrovnik eine wichtige kostenlose Verbindung.

Was passiert, wenn mein Fahrzeug höher als 1,90 m ist? Fahrzeuge über 1,90 m Höhe fallen in Kategorie II und zahlen rund 60 % mehr als normale Pkw. Das betrifft viele Wohnmobile und Fahrzeuge mit Dachbox oder Dachträger.

Gibt es einen Sommerzuschlag auf die Kroatien Maut? Nein, nicht mehr. Seit 2024 wurde der frühere saisonale Aufschlag von 10 % in die ganzjährigen Tarife integriert. Die Preise sind 2026 das ganze Jahr über gleich.

Fazit: Kroatien Maut 2026 – das Wichtigste auf einen Blick

Zusammenfassend bleibt die Kroatien Maut 2026 streckenabhängig und liegt für normale Pkw bei rund 8 Euro pro 100 Kilometer. Das ENC-Gerät bietet dabei den besten Weg, Geld zu sparen – denn mit 21,74 % Rabatt und schnellerem Durchkommen an den Mautstationen zahlt es sich schnell aus. Für den Sommer 2026 gilt allerdings noch das bisherige System mit Ticketautomaten und Barzahlung.

Ab Herbst 2026 beginnt hingegen die Umstellung auf das digitale Free-Flow-System Crolibertas, das ab März 2027 das Anhalten komplett überflüssig machen soll. Wer sich rechtzeitig vorbereitet, spart bei der Kroatien Maut daher nicht nur Geld, sondern auch Nerven – besonders in der Hochsaison.