Riesiger Asteroid raste 4-mal näher als Mond an Erde vorbei – erst 9 Tage vorher entdeckt!

Näher als der Mond, kaum größer als ein Reisebus – ein Asteroid raste an der Erde vorbei, bevor die Welt ihn überhaupt kannte.

Noch vor wenigen Tagen war der Asteroid 2026 JH2 der Wissenschaft völlig unbekannt. Entdeckt wurde er am 10. Mai vom Mount Lemmon Survey Observatory in Arizona, einer Einrichtung, die sich auf die systematische Beobachtung erdnaher Objekte – sogenannter Near-Earth Objects, kurz NEO – spezialisiert hat. Seinen Schätzungen zufolge misst der Himmelskörper zwischen 14 und 30 Meter, entspricht also in etwa der Größe eines Reisebusses oder eines kleineren Gebäudes.

Eingeordnet wird er in die Gruppe der Apollo-Asteroiden, deren Umlaufbahn die Erdbahn kreuzt, weshalb diese Objekte unter kontinuierlicher Beobachtung der Fachwelt stehen. Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an diesem Fall besonders aufhorchen ließ, war nicht die Größe des Asteroiden, sondern die Kombination aus ungewöhnlich geringer Entfernung und dem äußerst knappen Zeitfenster zwischen seiner Entdeckung und dem tatsächlichen Vorbeiflug.

Hauchdünner Abstand

Den nächsten Punkt seiner Erdbahn erreichte 2026 JH2 am Dienstag, dem 19. Mai, kurz vor ein Uhr in der Früh. Zu diesem Moment betrug sein Abstand zur Erdoberfläche rund 92.000 Kilometer. Zum Vergleich: Der Mond ist im Durchschnitt etwa 384.000 Kilometer entfernt – der Asteroid kam uns also viermal näher als unser natürlicher Trabant.

Trotz dieser Nähe stand für die Astronomie von Beginn an fest: Eine Kollision war ausgeschlossen. Die Bahnberechnungen ließen keinen Zweifel daran, dass der Himmelskörper die Erde sicher passieren würde. Mit freiem Auge war der Vorbeiflug nicht zu verfolgen – dafür bedurfte es professioneller Teleskope.

Lückenlose Dokumentation

Eine unmittelbare Gefahr bestand zwar zu keinem Zeitpunkt – dennoch gilt das Ereignis als eindrucksvolle Erinnerung daran, wie wichtig die lückenlose Überwachung des erdnahen Weltraums ist.

Internationale astronomische Beobachtungsprogramme dokumentierten das gesamte Ereignis und hielten jeden Schritt der Annäherung fest.