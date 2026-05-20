Mutter springt mit drei Kindern aus 13. Stock

In Toulon endet eine Nacht mit einem unfassbaren Fund – vier Tote vor einem Hochhaus, darunter drei Kleinkinder.

Im südfranzösischen Toulon hat eine Mutter gemeinsam mit drei ihrer Kinder den Tod gesucht – das Quartett stürzte aus dem 13. Stockwerk eines Hochhauses in die Tiefe. Die Präfektur bezeichnete das Ereignis als erschütternde Tragödie. Der Polizeipräfekt, der Staatsanwalt sowie die Bürgermeisterin der Stadt machten sich persönlich ein Bild von der Lage vor Ort.

Tragischer Fund

Die Leiche der 38-Jährigen, Mutter von insgesamt sieben minderjährigen Kindern, wurde in den frühen Morgenstunden am Fuß des Wohngebäudes entdeckt. Das berichtete die Zeitung Var-Matin unter Berufung auf Staatsanwalt Raphaël Balland. „Um sie herum lagen die Leichen ihrer drei jüngsten Kinder im Alter von drei, vier und sechs Jahren. Zwei Buben und ein Mädchen, alle drei tot.“

Die Frau soll in jüngster Zeit psychiatrische und depressive Symptome gezeigt haben. Als mögliche Ursache gehen die Behörden von psychischen Erkrankungen der Frau aus. „Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass eine dritte Person an diesem tragischen Vorfall beteiligt war.“

Behördliche Betreuung

„Die Mutter lebte allein mit ihren Kindern. Der Staatsanwaltschaft war die Familie nicht bekannt, da keine Hinweise auf mögliche soziale oder familiäre Schwierigkeiten vorlagen“, sagte Balland.

Die vier ältesten Kinder befinden sich inzwischen unter behördlicher Obhut und werden psychologisch betreut.