Tränengas während Show: Ricky Martin unterbricht Auftritt

Tränengas, Unterbrechung, Jubel: Ricky Martins Auftritt in Montenegro wurde zur Geduldsprobe – mit einem unerwarteten Ausgang.

Mitten in den Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der montenegrinischen Unabhängigkeit kam es beim Konzert von Ricky Martin in Podgorica zu einem unerwarteten Vorfall. Der Latin-Popstar trat auf dem Unabhängigkeitsplatz vor tausenden Besuchern auf, als gegen Ende des Abends jemand Tränengas in Richtung der Bühne warf. Das Konzert musste daraufhin für etwa zehn Minuten unterbrochen werden.

Martins Rückkehr

Sprecher Róndine Alcalá zufolge reagierte das Team des Künstlers unverzüglich und brachte Ricky Martin sofort in Sicherheit. Intern sei ihm empfohlen worden, den Auftritt nicht fortzusetzen. Der Sänger entschied sich jedoch gegen diesen Rat: Sobald die zuständigen Behörden vor Ort Entwarnung gegeben hatten, betrat er erneut die Bühne – mit der klaren Botschaft, sich den Abend nicht verderben zu lassen.

Augenzeugen berichten, dass seine Rückkehr vom Publikum mit lautem Jubel empfangen wurde.

Weitere Auftritte

Neben Ricky Martin traten bei den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten auch mehrere bekannte Künstler der Region auf, unter ihnen Nenad Knezevic Knez. Für kroatische Fans des Sängers gibt es unterdessen einen weiteren Termin im Kalender:

Am 19. Juni ist Ricky Martin in der Arena Pula zu erleben.