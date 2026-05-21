Korsos, Konzerte, Partys: Montenegro feiert 20 Jahre Unabhängigkeit (VIDEOS)

Zwanzig Jahre nach dem Referendum, das Montenegro den Weg in die staatliche Unabhängigkeit ebnete, begeht das Land an diesem Donnerstag den Jahrestag jener historischen Entscheidung. Am 21. Mai 2006 stimmten 55,5 Prozent der Wahlberechtigten für die Loslösung vom gemeinsamen Staat mit Serbien – nach fast neun Jahrzehnten gemeinsamer Staatlichkeit. 44,5 Prozent sprachen sich damals für den Verbleib aus.



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Spajics Europavision

Bei einem Festempfang am Mittwochabend erinnerte Premierminister Milojko Spajic daran, dass das Referendum zwar ein bedeutender, aber letztlich erst der erste Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines eigenständigen Staates gewesen sei. Durch eine entschlossene Politik stärke Montenegro seither die Grundlagen seiner Unabhängigkeit in allen Bereichen. Was einen Staat wirklich ausmache, so Spajic, sei weder die Größe seines Territoriums noch die Stärke seines Militärs oder eine erzwungene Einheitlichkeit – sondern die Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, aus Unterschieden eine gemeinsame Vision zu formen und diese konsequent umzusetzen.

Genau das spiegele den gegenwärtigen Moment wider, sagte Spajic. Zwei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit verfüge Montenegro über eine Idee, die das Land einige und leite – die Idee eines europäischen Montenegros und das Projekt eines geeinten Europas, das er als „vielleicht das letzte echte Friedensprojekt der Welt“ bezeichnete. Europa sei dabei kein politisches Ziel und kein angestrebtes Reiseziel, sondern, wie Spajic es formulierte, „ein Spiegel, in dem wir sehen, wie wir sein wollen – ein Staat, der seine Bürger schützt, die Rechtsstaatlichkeit wahrt und die Würde aller respektiert“. Europäische Standards seien das Maß dafür, wie bereit die montenegrinische Gesellschaft sei, eine geordnete Gesellschaft zu werden.

EU-Beitritt nah

Auch EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos wandte sich an die Festgäste und würdigte die Fortschritte, die Montenegro auf seinem Weg in die Europäische Union erzielt hat. Die EU habe diese Entwicklung zur Kenntnis genommen und bereits mit der Ausarbeitung des Beitrittsvertrags begonnen. Vor zwanzig Jahren habe Montenegro beschlossen, ein neues Kapitel in seiner langen staatlichen Geschichte aufzuschlagen, sagte Kos. „Europa sieht, was Sie aufgebaut haben. Europa sieht Ihre Errungenschaften. Bald werden Sie zur Geschichte der Europäischen Union beitragen.“



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Montenegro hat alle 35 Verhandlungskapitel im EU-Beitrittsprozess eröffnet, von denen bislang sechs Kapitel vorläufig abgeschlossen sind. Der Beginn der Vertragsausarbeitung sei eine klare Anerkennung der bisherigen Leistungen, zugleich aber auch ein Ansporn, die noch ausstehenden Reformen zu beschleunigen. Wie die Unabhängigkeit selbst komme auch die EU-Mitgliedschaft mit dem Versprechen von Solidarität und geteilter Verantwortung.

Die EU-Kommission bescheinigte Montenegro in ihrem Länderbericht eine insgesamt gute Entwicklung bei der Annäherung an die Europäische Union, verwies jedoch zugleich auf fortbestehende Defizite insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit sowie der Meinungs- und Medienfreiheit.

Spajic blickte abschließend in die Zukunft: Die kommenden Jahre würden zeigen, wie groß die Fähigkeit sei, die Lebensqualität der Bevölkerung weiter zu verbessern, die Institutionen zu stärken und das gegenseitige Vertrauen auszubauen.

Partystimmung im ganzen Land

Den feierlichen Abschluss des Jubiläumstages bilden am Donnerstagabend zwei Konzerte: In Podgorica tritt der internationale Popstar Ricky Martin auf, in Cetinje der in der Region populäre Sänger Dino Merlin.

VIDEO: KOSMO Redaktion

Gefiert wurde aber nicht nur auf den offiziellen Bühnen und Konzertplätzen. Auch auf den Straßen war die Jubiläumsstimmung sichtbar: In mehreren Städten fuhren Autokorsos durch die Straßen, während Menschen im Freien mit montenegrinischen Fahnen, Musik und Gesängen den 20. Jahrestag der Unabhängigkeit feierten.

VIDEO: KOSMO Redaktion

Entsprechende Videos kursierten auch in sozialen Netzwerken wie X und zeigen, wie sehr der Feiertag vielerorts in den öffentlichen Raum getragen wurde.