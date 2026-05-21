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Tragödie

Dreijährige stirbt nach Akku-Brand – Bruder in Lebensgefahr

Dreijährige stirbt nach Akku-Brand – Bruder in Lebensgefahr
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Ein Wohnungsbrand in Wien-Ottakring fordert ein Todesopfer – und ein weiteres Kleinkind kämpft noch immer um sein Leben.

Nach einem Wohnungsbrand in Wien-Ottakring am Montag ist ein dreijähriges Mädchen, das dabei schwer verletzt worden war, in der Klinik Donaustadt seinen Verletzungen erlegen. Das Mädchen und sein zweijähriger Bruder waren nach dem Feuer in die Klinik Donaustadt beziehungsweise ins AKH gebracht worden. Beide Kleinkinder hatten einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.

Kritischer Zustand

Die Einsatzkräfte waren am Montag um etwa 16.45 Uhr in die Effingergasse alarmiert worden, wo die Feuerwehr die zwei bewusstlosen Kinder in der Wohnung vorfand. Sie wurden umgehend in einen rauchfreien Bereich gebracht und von der Berufsrettung in ein Krankenhaus transportiert. Der zweijährige Bub befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Brandursache geklärt

Die 14-jährige Schwester der beiden Kleinkinder, die bei dem Brand leichte Verletzungen erlitten hatte, konnte das Spital inzwischen wieder verlassen. Sie hatte auf ihre jüngeren Geschwister aufgepasst und versucht, das Feuer selbständig zu löschen. Die Polizei stellte fest, dass eine Verletzung der Aufsichtspflicht seitens der Eltern nicht vorlag.

Als wahrscheinliche Brandursache gilt laut Polizei der Akku eines Handstaubsaugers.

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KO KOSMO-Redaktion
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