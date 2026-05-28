Achtung vor Brenner-Sperrung – Am Samstag Millionen im Stau

Wochenende nach Pfingsten lockt Millionen auf die Straße – doch eine Sperrung trifft ausgerechnet eine der meistbefahrenen Routen Europas.

Wer am kommenden Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf einiges gefasst machen – denn auf den Autobahnen in Deutschland und Österreich droht ein echtes Verkehrschaos. Besonders der Freitag verspricht zäh zu werden: Der ADAC erwartet ab den Mittagsstunden dichten Verkehr und Staus, die sich bis in den Abend ziehen dürften. Wer die Möglichkeit hat, seine Fahrt vorzuverlegen, tut gut daran – denn am Samstag könnte es noch schlimmer kommen.

Brenner gesperrt

Hauptgrund für die Eskalation am Samstag ist eine vollständige Sperrung der Brennerautobahn A13. Aufgrund von Demonstrationen wird die Strecke am 30. Mai zwischen 11:00 und 19:00 Uhr komplett gesperrt – und Ausweichmöglichkeiten gibt es kaum: Auch die Brenner Bundesstraße B182 sowie die Landesstraße L38 sind von den Einschränkungen betroffen. Die Demonstration wurde vom Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson angemeldet und richtet sich gegen die hohe Verkehrsbelastung in den umliegenden Gemeinden. Damit fällt eine der bedeutendsten Nord-Süd-Verbindungen Europas für Stunden aus – mit direkten Folgen für alle, die in Richtung Italien, Gardasee oder andere beliebte Urlaubsziele aufbrechen wollen.

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Auf den Zufahrtsstraßen in Tirol und Südbayern sowie auf der italienischen Seite des Brennerpasses ist mit massiven Rückstaus zu rechnen. Der ADAC rät dringend, Fahrten über den Brenner an diesem Tag zu meiden. Weil viele Reisende ausweichen und ihre Abfahrt verschieben werden, ist auch am Sonntag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen Richtung Süden zu rechnen.

Weitere Strecken betroffen

Doch nicht nur am Brenner wird es eng. In Tirol kommt es auf der Inntalautobahn A12 am 28. Mai und am 1. Juni erneut zur Lkw-Blockabfertigung bei Kufstein Nord. Dabei wird der Schwerverkehr in Richtung Innsbruck dosiert, um eine Überlastung des Inntal- und Brennerkorridors zu verhindern.

Insgesamt werden die wichtigsten Transitachsen durch Österreich – Tauernautobahn A10, Inntalautobahn A12 und Brennerautobahn A13 – stark belastet sein. Ähnliches gilt für die Schweiz, wo Gotthard- und San-Bernardino-Route ebenfalls mit hohem Verkehrsaufkommen rechnen müssen.

Auch abseits der Alpenrouten bleibt kaum eine Hauptstrecke verschont. Die Küstenregionen an Nord- und Ostsee werden ebenso stark angefahren wie die Korridore in Richtung Polen und in die Niederlande. Erschwerend kommt hinzu, dass auf deutschen Autobahnen derzeit rund 1.000 Baustellen aktiv sind – was die Reisezeit auf vielen Strecken zusätzlich verlängert.

Wer nach dem Wochenende die Heimreise antritt, sollte ebenfalls Geduld einplanen: An den deutschen Grenzen sind aufgrund laufender Kontrollen Wartezeiten bei der Einreise wahrscheinlich.