KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Kaiserwiese

Samariterbund lädt zum Familienfest im Wiener Prater

Samariterbund lädt zum Familienfest im Wiener Prater
FOTO: ASB/Benjamin Breitegger
2 Min. Lesezeit |

Blaulicht, Rettungshunde und Feldküche: Wien bekommt ein Gratisfest – und jeder Cent, der fließt, landet bei Kindern in Not.

Am 30. Mai öffnet die Kaiserwiese im Wiener Prater erneut ihre Tore für ein großes Familienfest. Der Samariterbund Wien richtet zum bereits 15. Mal den „Tag des Samariterbundes“ aus – der Eintritt ist frei, das Programm umfangreich.

Blaulicht & Vorführungen

Zwischen 13 und 19 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Rettungsfahrzeuge, Motorräder, Emergency-Bikes und Quads aus unmittelbarer Nähe zu erleben. Als besonderes Highlight gelten die Live-Vorführungen der Rettungs- und Therapiebegleithunde. Darüber hinaus stehen ein Blaulichtsimulator sowie praxisnahe Demonstrationen lebensrettender Erste-Hilfe-Maßnahmen auf dem Programm.

Das Kinderprogramm umfasst Spielestationen und eine Stempelrallye, außerdem treten Kinderliedermacher Bernhard Fibich und Clown Poppo auf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die legendäre Feldküche des Samariterbundes, süße Bio-Topfenknödel von Gourmet sowie Balkanküche von Brajlovic Austria sollen die Gäste kulinarisch verwöhnen.

Soziale Projekte

Neben dem Unterhaltungsangebot nutzt der Samariterbund das Fest, um seine vielfältigen sozialen Projekte einem breiten Publikum näherzubringen – darunter Pflegeangebote, Senioren-WGs, Unterstützung für Geflüchtete und Wohnungslosenhilfe. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den LernLEOs: In diesem Projekt erhalten Kinder und Jugendliche aus armutsgefährdeten Familien kostenlose Lern- und Hausaufgabenhilfe.

Sämtliche freiwilligen Spenden, die an diesem Tag eingehen, kommen unmittelbar diesem Angebot zugute.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Abschied
40 und müde: Milan-Star Modric denkt nach WM an Rücktritt
| Tragödie
Autofahrerin rast in Schülergruppe – Zwei Kinder sterben
| Schuhdiebstahl
Mann klaut 170 Paar Frauenschuhe – Polizei sucht Opfer
| Messerangriff
Blutend auf der Straße: WEGA-Einsatz nach Messerattacke in Wien
| Hadsch
Bei extremer Hitze: 1,7 Millionen Pilger steinigen symbolisch den Teufel
MEHR AKTUELLE NEWS