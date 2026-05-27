Samariterbund lädt zum Familienfest im Wiener Prater

Blaulicht, Rettungshunde und Feldküche: Wien bekommt ein Gratisfest – und jeder Cent, der fließt, landet bei Kindern in Not.

Am 30. Mai öffnet die Kaiserwiese im Wiener Prater erneut ihre Tore für ein großes Familienfest. Der Samariterbund Wien richtet zum bereits 15. Mal den „Tag des Samariterbundes“ aus – der Eintritt ist frei, das Programm umfangreich.

Blaulicht & Vorführungen

Zwischen 13 und 19 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Rettungsfahrzeuge, Motorräder, Emergency-Bikes und Quads aus unmittelbarer Nähe zu erleben. Als besonderes Highlight gelten die Live-Vorführungen der Rettungs- und Therapiebegleithunde. Darüber hinaus stehen ein Blaulichtsimulator sowie praxisnahe Demonstrationen lebensrettender Erste-Hilfe-Maßnahmen auf dem Programm.

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Das Kinderprogramm umfasst Spielestationen und eine Stempelrallye, außerdem treten Kinderliedermacher Bernhard Fibich und Clown Poppo auf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die legendäre Feldküche des Samariterbundes, süße Bio-Topfenknödel von Gourmet sowie Balkanküche von Brajlovic Austria sollen die Gäste kulinarisch verwöhnen.

Soziale Projekte

Neben dem Unterhaltungsangebot nutzt der Samariterbund das Fest, um seine vielfältigen sozialen Projekte einem breiten Publikum näherzubringen – darunter Pflegeangebote, Senioren-WGs, Unterstützung für Geflüchtete und Wohnungslosenhilfe. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den LernLEOs: In diesem Projekt erhalten Kinder und Jugendliche aus armutsgefährdeten Familien kostenlose Lern- und Hausaufgabenhilfe.

Sämtliche freiwilligen Spenden, die an diesem Tag eingehen, kommen unmittelbar diesem Angebot zugute.