Beliebter Strand wegen Bakterien gesperrt – Urlauber müssen ausweichen

Ein beliebter Teneriffa-Strand ist gesperrt – und das mitten in der Hochsaison. Badegäste in Costa Adeje müssen umplanen.

Für Urlauber auf Teneriffa gibt es derzeit unangenehme Nachrichten: Der Strand La Pinta im Ferienort Costa Adeje ist gesperrt. Grund dafür ist eine festgestellte Belastung des Meerwassers. Wie das Portal Redactie24 berichtet, gilt seit dem 14. Mai ein Badeverbot an dem vielbesuchten Küstenabschnitt. Rote Flaggen, Absperrbänder und Warnschilder machen Strandbesucher vor Ort auf die Maßnahme aufmerksam.

Gesundheitliche Risiken

Ausgelöst wurde die Sperre durch den Nachweis von Enterokokken-Bakterien (Darmbakterien) im Meerwasser. Diese Mikroorganismen können eine Reihe von gesundheitlichen Beschwerden auslösen, darunter Magen-Darm-Erkrankungen, Reizungen der Haut, Entzündungen der Augen sowie Probleme der Atemwege. Die zuständigen Behörden empfehlen daher ausdrücklich, das Wasser derzeit zu meiden. Ziel der Sperre ist es, sowohl Touristen als auch Einheimische vor einem möglichen Kontakt mit dem belasteten Wasser zu schützen.

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Besonders spürbar ist die Situation in Costa Adeje, das zu den meistbesuchten Urlaubszielen der Insel zählt. Hotelgäste mit direktem Strandzugang sind gezwungen, auf andere Badestellen auszuweichen. Auch für Gewerbetreibende und Geschäfte in der Umgebung könnte die anhaltende Sperre wirtschaftliche Konsequenzen haben. Viele Betroffene setzen darauf, dass sich die Qualität des Wassers rasch erholt und der Strand in absehbarer Zeit wieder zugänglich wird.

Red flags and barriers have appeared on the beach to deter tourists from entering the water. #DailyExpress https://t.co/TSIZVWU23r pic.twitter.com/FCA1c1LLv6 — Daily Express (@Daily_Express) May 24, 2026

Weitere Untersuchungen

Nach Angaben der Gemeinde Adeje laufen derzeit weitere Untersuchungen von Wasserproben.

Eine Wiedereröffnung des Strandes ist erst dann vorgesehen, wenn die gemessenen Werte wieder im unbedenklichen Bereich liegen.