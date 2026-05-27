Demo gegen Budgetkürzungen: 15.000 Studenten legen heute Wien lahm

Österreichs Hochschulen gehen auf die Straße – und der Protest nimmt Fahrt auf. Wien ist erst der Anfang.

Die geplanten Budgetkürzungen für Österreichs Universitäten ab dem Jahr 2028 stoßen auf breiten Widerstand. Mit einer Großkundgebung in Wien setzen die Hochschulen am Mittwoch ein erstes öffentliches Zeichen gegen die vorgesehenen Einsparungen – weitere Aktionen in den Bundesländern sind bereits angekündigt. Grundlage der Proteste sind die Haushaltspläne der Bundesregierung, denen zufolge das zuständige Ministerium ab 2028 Einsparungen in Höhe von 190 Millionen Euro vornehmen muss. Darüber hinaus sollen die Medizinuniversitäten künftig die Gehälter ihrer Ärzte aus eigenen Mitteln finanzieren. Beschlossen werden sollen die entsprechenden Maßnahmen bis spätestens 31. Oktober.

Wiener Großkundgebung

Der Auftakt der zentralen Kundgebung ist für 13 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität Wien angesetzt. Bereits im Vorfeld ziehen Delegationen anderer Wiener Hochschulen über den Ring dorthin. Auf dem Programm stehen Reden der ÖH-Spitze, von Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze sowie der „Wissenschafterin des Jahres 2024″, Sigrid Stagl. Auch zahlreiche weitere Rektoren haben ihre Teilnahme angekündigt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Im Anschluss setzt sich ein Demonstrationszug in Richtung Wissenschaftsministerium und Bundeskanzleramt in Bewegung. Die Abschlusskundgebung am Wiener Ballhausplatz ist für rund 15:30 Uhr geplant, wo unter anderem uniko-Präsidentin Brigitte Hütter das Wort ergreifen wird.

Für den Straßenverkehr in der Wiener Innenstadt sind am Mittwoch erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Die Delegationen der Wiener Hochschulen brechen ab 12 Uhr vom Wiener Karlsplatz auf und bewegen sich über Friedrichstraße, Operngasse und Ringstraße zur Universität Wien. Für diese erste Kundgebung wurden laut Anmeldung rund 6.000 Teilnehmer angegeben. Ab 14:30 Uhr setzt der Demonstrationszug seinen Weg fort – bis dahin bleibt der Ring im Bereich der Universität für den Verkehr gesperrt. Die Veranstalter gehen insgesamt von 10.000 bis 15.000 Teilnehmern aus. Der weitere Weg führt über Schottengasse, Herrengasse und Minoritenplatz bis zum Ballhausplatz.

Bundesweite Aktionen

Aus den Bundesländern reisen ebenfalls Studierende zur Wiener Demonstration an, für einen Teil von ihnen werden eigens Shuttle-Busse organisiert. Bereits am Donnerstag sind Folgeveranstaltungen in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt geplant.

An der Universität Wien laufen Lehrveranstaltungen und Prüfungen dem Grundsatz nach weiter. Mündliche Prüfungen könnten allerdings verschoben werden. Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen sind Ausnahmen von der Anwesenheitspflicht sowie Terminverschiebungen möglich.