Illegale Diplome aufgedeckt: Bosnien verschärft Hochschulregeln

Ein Diplomhandelsskandal erschüttert das Hochschulsystem – und zwingt Bosnien zu Reformen, die es längst hätte geben müssen.

Nach jahrelangen Warnungen vor mangelhaften Kontrollen und fragwürdigen Akkreditierungen hat Bosnien und Herzegowina sein Hochschulsystem einer grundlegenden Regelreform unterzogen. Den unmittelbaren Anstoß lieferte die Polizeiaktion „Klaster“ – eine der bislang größten Ermittlungen zum Handel mit gefälschten Hochschuldiplomen im Land. Im Amtsblatt BiH, Ausgabe 36/2026, wurden Änderungen des Beschlusses über Mindeststandards im Hochschulwesen sowie der Verordnung über das staatliche Register akkreditierter Hochschuleinrichtungen veröffentlicht.

Die Staatsanwaltschaft BiH hatte zuvor bekanntgegeben, Beweise für mindestens 49 Diplome gesammelt zu haben, deren Annullierung beantragt werden soll – mit der Begründung, dass die betreffenden Personen „in sehr geringem Ausmaß oder gar nicht“ am Studium teilgenommen hätten. Das Gericht BiH bestätigte nach verfügbaren Informationen eine Anklage gegen 15 Personen und sechs private Hochschuleinrichtungen. Im Raum stehen Vorwürfe wie kriminelle Vereinigung, Amtsmissbrauch, unerlaubter Handel und Urkundenfälschung.

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Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erregten Berichte, wonach Diplome systematisch an Personen verkauft wurden, die nie wirklich studiert hatten – und dass sich die Preise nach Studienrichtung und Dauer des vorgetäuschten Studiums richteten. Wie das Portal Hercegovina.info berichtete, umfasste der Fall Diplome aus Medizin, Rechtswissenschaften, Forstwirtschaft, Wirtschaft und weiteren Fachbereichen.

Neue Akkreditierungsregeln

Als Reaktion auf den Skandal erhält das staatliche Akkreditierungssystem nun schärfere und präzisere Regeln. Die Neuregelungen legen fest, unter welchen Voraussetzungen eine Akkreditierung für fünf, sechs oder sieben Jahre erteilt werden kann – und vor allem, wann sie zu verweigern ist. Gleichzeitig wurde in der Registerverordnung die bisher vorgeschriebene Frist für die Einrichtung eines elektronischen Registers gestrichen, was Fragen zur künftigen Transparenz des Systems aufwirft.

Dem Beschluss über Mindeststandards zufolge orientiert sich das bosnische Akkreditierungssystem an den Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum, den sogenannten ESG 2015. Damit wird formal der Anspruch verankert, europäischen Qualitätsmaßstäben zu genügen.

Eine Hochschuleinrichtung oder ein Studienprogramm kann künftig nur dann akkreditiert werden, wenn sämtliche Kriterien als „vollständig“ oder „wesentlich“ erfüllt bewertet wurden. Erstmalig akkreditierte Einrichtungen erhalten eine Laufzeit von fünf Jahren. Eine sechsjährige Akkreditierung ist möglich, wenn die Einrichtung bereits zuvor akkreditiert war und alle Kriterien damals als vollständig oder wesentlich erfüllt galten. Die maximale Laufzeit von sieben Jahren setzt voraus, dass diese Bedingungen in beiden vorangegangenen Verfahren erfüllt wurden.

Eine Akkreditierung wird verweigert, wenn auch nur ein einziges Kriterium als „nicht erfüllt“ eingestuft wird oder wenn mehr als die Hälfte der Kriterien lediglich als „teilweise erfüllt“ gilt. Abgelehnt wird auch, wer trotz eines zuvor ergangenen „Erwartungsschreibens“ die Empfehlungen der Expertenkommission nicht umgesetzt hat oder bei dem mindestens ein Kriterium weiterhin nur teilweise erfüllt ist.

Diese Formulierung schließt die bisherige Möglichkeit, gravierende Einzelmängel durch gute Bewertungen in anderen Bereichen zu kompensieren, formal aus. Der Spielraum für willkürliche Auslegungen und für die Aufrechterhaltung des Akkreditierungsstatus trotz schwerwiegender Defizite wird damit deutlich eingeengt.

Digitales Register offen

Der zweite wesentliche Teil des Reformpakets betrifft das staatliche Register akkreditierter Hochschuleinrichtungen. Die Verordnung definiert das Register als offizielle Evidenz über akkreditierte Einrichtungen und Studienprogramme in BiH, geführt von der Agentur für die Entwicklung des Hochschulwesens und Qualitätssicherung BiH. Es wird sowohl in schriftlicher als auch in elektronischer Form geführt.

Im ersten Registerteil werden Angaben zu akkreditierten Hochschuleinrichtungen erfasst: Name, Sitz, Eigentumsform, Gründungsakt, Akkreditierungsbescheid und Gültigkeitsdauer. Der zweite Teil enthält Daten zu akkreditierten Studienprogrammen, darunter Programmbezeichnung, Studienzyklus, ECTS-Umfang, Genehmigungsakt, Akkreditierungsbescheid und Laufzeit der Akkreditierung.

Entscheidend ist, dass die Eintragung ins Register nicht automatisch erfolgt. Die Agentur prüft vorab, ob der rechtskräftige Akkreditierungsbescheid mit den Normen und Kriterien des Rahmengesetzes über das Hochschulwesen in BiH übereinstimmt. Das Register soll damit nicht bloß eine administrative Liste sein, sondern als abschließende Kontrollinstanz des gesamten Akkreditierungssystems fungieren.

Die Verordnung sieht auch die öffentliche Zugänglichkeit der Registerdaten vor. Die Agentur erstellt eine regelmäßig aktualisierte Liste akkreditierter Einrichtungen, veröffentlicht sie auf ihrer Website sowie mindestens einmal jährlich im Amtsblatt BiH und mindestens zweimal jährlich in drei auflagenstarken, landesweit verfügbaren Tageszeitungen – in der Regel vor Beginn der ersten und zweiten Einschreibefrist.

Mit der Änderung von 2026 wurde die bisher geltende Frist für das elektronische Register ersatzlos gestrichen. Stattdessen heißt es nun, die Einrichtung erfolge „nach Erfüllung der erforderlichen technischen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen“. Dabei hätte ein solches System nach der Affäre „Klaster“ besondere Bedeutung: Es sollte die Eingabe von Dokumenten im PDF-Format, die Erstellung von Bescheinigungen und Berichten sowie die lückenlose Protokollierung jeder Änderung – mit Zeitstempel und Angabe der verantwortlichen Person – ermöglichen.

Für Studierende und ihre Familien würde ein funktionierendes digitales Register bedeuten, vor der Einschreibung rasch prüfen zu können, ob eine Einrichtung akkreditiert ist, wie lange die Akkreditierung gilt und welche Programme erfasst sind. Arbeitgeber könnten Bildungsqualifikationen von Bewerbern verlässlicher überprüfen. Behörden hätten eine klarere Grundlage für die Anerkennung von Abschlüssen.

Ohne verbindliche Frist bleibt jedoch offen, wann dieses Instrument tatsächlich vollständig in Betrieb gehen wird.

Die Formulierung über „technische, organisatorische und finanzielle Voraussetzungen“ mag aus verwaltungstechnischer Sicht nachvollziehbar sein – sie lässt aber zugleich Raum für Verzögerungen ohne klares Enddatum.