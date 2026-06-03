Er soll der nächste Hohe Repräsentant in BiH werden!

Ein Name, vier Länder, ein gemeinsames Signal: Die Region stellt sich hinter einen Kandidaten für eines der heikelsten Ämter am Balkan.

Die Rechtsanwaltskammer der Föderation Bosnien und Herzegowina hat bekannt gegeben, dass die Kandidatur von Roman Završek für das Amt des Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herzegowina breite Unterstützung aus der Region erhalten hat. Hinter der Initiative stehen die Rechtsanwaltskammern Kroatiens, Sloweniens, Serbiens und Montenegros.

Vorausgegangen war ein gemeinsames Memorandum der Rechtsanwaltskammer der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Rechtsanwaltskammer der Republika Srpska, das an den Lenkungsausschuss des Rates für die Umsetzung des Friedensabkommens – den sogenannten Peace Implementation Council (PIC) – sowie an die Botschaften der PIC-Mitgliedsstaaten gerichtet worden war.

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Regionale Unterstützung

In dem Schreiben wird hervorgehoben, dass Završeks berufliche Qualifikationen, seine internationale Erfahrung, diplomatische Kompetenz und persönliche Integrität eine tragfähige Grundlage für die Ausübung dieses Amtes bildeten. Die Rechtsanwaltskammer der Föderation Bosnien und Herzegowina wertet die regionale Unterstützung als Ausdruck des Vertrauens, das Završek innerhalb der Anwaltschaft der Region genießt – und als Anerkennung seines fachlichen wie persönlichen Ansehens.

Zugleich brachten die beteiligten Organisationen ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass eine gemeinsame Haltung der regionalen Anwaltsverbände zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und zur institutionellen Stabilisierung Bosnien und Herzegowinas beitragen könne. Die Hoffnung wurde geäußert, dass der Vorschlag auch im Lenkungsausschuss des PIC auf Resonanz stoßen werde.

Die Rechtsanwaltskammern der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republika Srpska dankten ihren Kolleginnen und Kollegen aus Kroatien, Slowenien, Serbien und Montenegro für die ausgesprochene Unterstützung der Kandidatur.