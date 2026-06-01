Verkehrsbehinderungen in Wien wegen Fahrrad-Demonstration erwartet

Wien rollt am Dienstagnachmittag auf zwei Rädern – und wer vier davon nutzt, braucht vor allem eines: Geduld.

Wer am Dienstag mit dem Auto durch Wien unterwegs sein will, sollte deutlich mehr Zeit einplanen als gewöhnlich. Grund dafür ist der Weltfahrradtag, zu dessen Anlass ab rund 14.30 Uhr eine Fahrrad-Demonstration durch die Bundeshauptstadt führt. Der ÖAMTC hat bereits Warnungen vor spürbaren Beeinträchtigungen entlang der gesamten Demonstrationsroute ausgegeben.

Ort des Geschehens

Demonstrationsroute Wien

Der Startpunkt der Veranstaltung befindet sich bei der Wagramer Straße an der Reichsbrücke in Wien-Donaustadt. Von dort verläuft die Strecke über die Lassallestraße zum Praterstern, weiter durch die Praterstraße zur Augartenbrücke und entlang der Unteren sowie Oberen Donaustraße. Im weiteren Verlauf führt die Route über die Ringstraße und den Schwarzenbergplatz durch die Schwindgasse bis zur Argentinierstraße in Wien-Wieden.

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Staus & Verzögerungen

Besonders im Bereich des Pratersterns sowie entlang des Donaukanals sind nennenswerte Verzögerungen zu erwarten. Auch auf der Ringstraße und der Zweierlinie dürften die Auswirkungen der Demonstration deutlich zu spüren sein. Darüber hinaus rechnet der ÖAMTC mit Staubildung auf zahlreichen Zufahrtsstraßen in Richtung Innenstadt – darunter die Rechte Wienzeile, die Prinz-Eugen-Straße sowie der Rennweg.

Wer die betroffenen Bereiche nicht umfahren kann, dem empfiehlt sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.