Jahrelang zahlten Festivalfans brav ihre Müllgebühr – jetzt kommt das Geld zurück. Und das für einen überraschend langen Zeitraum.

Tausende Festivalbesucher dürfen sich über eine finanzielle Rückerstattung freuen: Nach einem Verfahren des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) werden Besuchern des Nova Rock und des Frequency Festivals zu Unrecht eingehobene Müllgebühren zurückerstattet. Anspruchsberechtigt sind Besucher aus dem Zeitraum 2017 bis 2025.

Der Oberste Gerichtshof hatte bereits im November 2025 festgestellt, dass das beim Nova Rock erhobene Müllpfand in Höhe von 20 Euro nicht rechtens ist. Beim Frequency Festival gelangte das Oberlandesgericht Wien zu einer gleichlautenden Einschätzung: Auch dort war eine vergleichbare Regelung für unzulässig erklärt worden – konkret das Einbehalten von zehn Euro, wenn Besucher einen vollen oder halbvollen Müllsack zurückgaben. Die Gerichte hielten fest, dass die Müllentsorgung eine vertragliche Verpflichtung der Veranstalter darstellt und mit dem Ticketpreis bereits abgegolten ist.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rückforderung möglich

Wer in den vergangenen Jahren bei einem der beiden Festivals ein Müllpfand oder einen Müllbeitrag entrichtet hat, kann diesen Betrag nun zurückfordern. Der VKI hat mit den Veranstaltern eine entsprechende Einigung über die Rückerstattung erzielt. Für die Rückforderung genügt ein Ticketnachweis, der direkt an die Veranstalter übermittelt werden kann. Zuständig für Nova Rock ist die E-Mail-Adresse cashless@novamusic.at, für das Frequency Festival cashless@frequency.at.

Darüber hinaus beanstandete das Oberlandesgericht Wien eine weitere Klausel: Die Regelung zur Rücküberweisung von nicht verbrauchtem Guthaben auf Cashless-Karten wurde ebenfalls als unzulässig eingestuft. Die automatische Rückzahlung war auf einen Zeitraum von sechs Wochen nach dem jeweiligen Festival beschränkt gewesen. Die Veranstalter stellen jedoch klar, dass verbleibendes Guthaben auch nach Ablauf dieser Frist per E-Mail eingefordert werden kann und nicht verfällt.

Neues Belohnungsmodell

Gemeinsam mit dem VKI planen die Veranstalter künftig verstärkt auf Müllvermeidung zu setzen. Auf den Festivalgeländen soll eine Awareness-Kampagne durchgeführt werden. Parallel dazu wird ein Belohnungssystem eingeführt: Wer einen vollen Müllsack abgibt, erhält einen Gutschein über fünf Euro für den Kauf eines Early-Bird-Tickets für das Folgejahr.

Für die Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken können Besucher Tickets oder Cashless-Guthaben für das nächste Festival gewinnen. Die Veranstalter erläutern, dass das bisherige System ursprünglich als Anreiz zur Müllvermeidung konzipiert worden sei.

Künftig wolle man gemeinsam mit den Besuchern auf das neue Belohnungsmodell setzen.