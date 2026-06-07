Dock Seestadt: Konzerte und Padel zwischen Baukränen

Am Ufer des Asperner Sees entsteht ein Ort, der Kultur, Sport und Stadtleben vereint – mitten in einer Fläche im Wandel.

In Wien-Seestadt verwandelt sich eine noch unbebaute Fläche am Nordufer des Asperner Sees vorerst in einen lebendigen Begegnungsort. Unter dem Namen „Dock Seestadt“ hat dort eine neue Open-Air-Location eröffnet, die in den kommenden zwei Sommern als Schauplatz für Konzerte, Theateraufführungen und Tanzkurse direkt am Wasser dienen wird. Auf jenem Areal, das langfristig als Zaha-Hadid-Platz gestaltet werden soll, entsteht damit schon jetzt ein kulturelles Zwischenleben.

Die Nutzung der Fläche während der laufenden Bauphase ist dabei kein Zufall, sondern Programm. Die Verantwortlichen verstehen das Angebot als Möglichkeit, Stadtentwicklung nicht nur zu planen, sondern aktiv erfahrbar zu machen – für jene, die bereits heute in Wien-Seestadt wohnen und arbeiten.

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Programm & Nachbarschaft

Den Startschuss gab Ende Mai ein Konzert von „Fuzzman & The Singin‘ Rebels“. In den folgenden Wochen schließen sich Lesungen, Bühnenproduktionen und Tanzkurse im Freien an. Auch das ImPulsTanz-Festival ist Teil des Programms und bietet zwischen Juni und Juli kostenlose Tanzkurse unmittelbar am Wasser an.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Einbindung der unmittelbaren Nachbarschaft. Viele Formate sind niedrigschwellig gestaltet und richten sich gezielt an Anrainerinnen und Anrainer. Mitmachprojekte und Kooperationen mit lokalen Initiativen prägen das Konzept.

Freizeitmöglichkeiten

Ergänzt wird das kulturelle Angebot durch Freizeit- und Sportmöglichkeiten: Padel-Tennis, Food-Trucks sowie die Gelegenheit, den Abend bei Getränken und Eis am Seeufer ausklingen zu lassen, runden das Programm ab.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Gelände ist zu Fuß in wenigen Minuten von den U2-Stationen Wien-Seestadt und Wien-Aspern Nord erreichbar.