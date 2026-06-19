Mehr als 5 Promille: Polizei erwischt denselben Lenker zweimal

Zwei Tage, zwei Kontrollen, zweimal Maximalwert – ein Autofahrer aus Oberösterreich sorgt für einen Fall, der Polizisten sprachlos zurücklässt.

Ein 56-jähriger Mann ist in Attersee am Attersee im Bezirk Vöcklabruck am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit einem massiv erhöhten Alkoholwert im Blut am Steuer angehalten worden. Bereits am Dienstag war der Mann den Beamten aufgefallen, nachdem es zu einem Sachschaden gekommen war und er in völlig betrunkenem Zustand kontrolliert wurde. Der damalige Alkovortest ergab einen Wert von 2,62 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft, was einem Blutalkoholwert von über 5,24 Promille entspricht.

Der Führerschein wurde ihm daraufhin vorläufig abgenommen.

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Zweite Kontrolle

Am frühen Donnerstagmorgen stoppten Polizisten den Mann erneut und führten einen weiteren Vortest durch, der abermals den Maximalwert von 5,24 Promille anzeigte. Die Beamten wiesen darauf hin, dass Vortestgeräte im Vergleich zu geeichten Alkomaten eine geringere Messgenauigkeit aufweisen und die tatsächlichen Werte erheblich davon abweichen können.

Eine Überprüfung mit einem geeichten Gerät war am Donnerstag nicht mehr möglich, da der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.