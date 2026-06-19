KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Alkoholfahrt

Mehr als 5 Promille: Polizei erwischt denselben Lenker zweimal

Mehr als 5 Promille: Polizei erwischt denselben Lenker zweimal
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Zwei Tage, zwei Kontrollen, zweimal Maximalwert – ein Autofahrer aus Oberösterreich sorgt für einen Fall, der Polizisten sprachlos zurücklässt.

Ein 56-jähriger Mann ist in Attersee am Attersee im Bezirk Vöcklabruck am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit einem massiv erhöhten Alkoholwert im Blut am Steuer angehalten worden. Bereits am Dienstag war der Mann den Beamten aufgefallen, nachdem es zu einem Sachschaden gekommen war und er in völlig betrunkenem Zustand kontrolliert wurde. Der damalige Alkovortest ergab einen Wert von 2,62 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft, was einem Blutalkoholwert von über 5,24 Promille entspricht.

Der Führerschein wurde ihm daraufhin vorläufig abgenommen.

Zweite Kontrolle

Am frühen Donnerstagmorgen stoppten Polizisten den Mann erneut und führten einen weiteren Vortest durch, der abermals den Maximalwert von 5,24 Promille anzeigte. Die Beamten wiesen darauf hin, dass Vortestgeräte im Vergleich zu geeichten Alkomaten eine geringere Messgenauigkeit aufweisen und die tatsächlichen Werte erheblich davon abweichen können.

Eine Überprüfung mit einem geeichten Gerät war am Donnerstag nicht mehr möglich, da der Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| 50.000 Schaden
Diebe räumen Solarpark leer: 42 Kilometer Kupferkabel weg
| Expansionspläne
Discounter mit 20 Prozent günstigeren Preisen expandiert nach Bosnien
| Neue Vorgaben
Integration wird verschärft – Regierung setzt strengere Regeln um
| Untersuchungshaft
Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann soll Frau gewürgt haben
| Arbeiterkammer warnt
Fake-Hotel, leeres Konto: So schützen Sie sich vor Reise-Betrügern
MEHR AKTUELLE NEWS