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Drogenfahrt

Ohne Führerschein auf Flucht: Polizei stellt Drogen-Fahrer

Ohne Führerschein auf Flucht: Polizei stellt Drogen-Fahrer
quelle:istockfoto (Kokain)
1 Min. Lesezeit |

Kokain, kein Führerschein und eine Flucht durch fremde Gärten – ein 35-Jähriger lieferte der Polizei eine bizarre Verfolgungsjagd.

Ein 35-jähriger Deutscher sorgte in Straß im Attergau in der Ortschaft Wildenhag (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz, nachdem er sein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund in eine Wiese gesteuert hatte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Auto rund viereinhalb Gramm Kokain.

Flucht durch Gärten

Trotz des beschädigten Fahrzeugs, das bereits Öl verlor, setzte der Mann seine Fahrt fort. Erst auf einem Güterweg kam er zum Stehen – Motor laufend, Fahrertür offen. Anschließend versteckte er sich mehrfach in umliegenden Gärten, bevor eine Polizeistreife ihn schließlich stellen konnte.

Mehrere Anzeigen

Gegenüber den Beamten gab der Mann an, er habe fliehen müssen. Mehrfach fragte er die Einsatzkräfte, ob sie tatsächlich Polizisten seien. Eine Untersuchung durch den Amtsarzt lehnte er ab. Hinzu kommt: Ein Führerschein war nicht vorhanden.

Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet.

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KO KOSMO-Redaktion
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