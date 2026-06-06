Traumstraße wird zur Lotterie – Ihr Kennzeichen entscheidet

Italiens Amalfiküste zieht Millionen Besucher an – doch 2026 entscheidet ein Blick aufs Kennzeichen, ob die Fahrt erlaubt ist.

Wer 2026 die malerische Küstenstraße SS163 zwischen Vietri sul Mare und Positano befahren möchte, muss sich auf ein Kennzeichen-basiertes Zufahrtssystem einstellen. Nach Angaben des ADAC gilt dabei folgende Grundregel: An geraden Kalendertagen sind Fahrzeuge mit gerader Endziffer des Kennzeichens gesperrt, an ungeraden Tagen entsprechend jene mit ungerader Endziffer. Die Regelung erfasst ausdrücklich auch Mietwagen, ausländische Pkw sowie Reisebusse.

Lediglich Taxis und Zweiräder sind generell ausgenommen; wer am An- oder Abreisetag unterwegs ist, kann sich mit einem Buchungsnachweis von der Beschränkung befreien.

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Zeitliche Staffelung

Zeitlich gestaffelt tritt das System laut ADAC zwischen Juni und Oktober in Kraft: Im Juni und Juli gilt es an Wochenenden sowie Feiertagen jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, im August und September hingegen täglich. Im Oktober beschränkt sich die Regelung wieder auf Samstage, Sonntage und Feiertage. Für Wohnmobile, Wohnwagen und Gespanne gelten darüber hinaus ganzjährig verschärfte Bedingungen: Von 6.30 bis 24 Uhr ist die Durchfahrt für diese Fahrzeugkategorien grundsätzlich untersagt. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro rechnen.

Tutor-System erweitert

Abseits der Küstenstraße lohnt es sich für Reisende, auch das italienische Autobahnnetz im Blick zu behalten. Das Überwachungssystem „Tutor“ hat seinen Funktionsumfang deutlich erweitert: Neben der Messung von Durchschnittsgeschwindigkeiten auf längeren Streckenabschnitten erfasst es mittlerweile auch unzureichende Sicherheitsabstände, riskante Überholmanöver sowie die unerlaubte Nutzung des Seitenstreifens.

Für Urlauber aus Deutschland, die häufig über Österreich oder die Schweiz mit dem eigenen Fahrzeug nach Italien einreisen, ist das von besonderer Bedeutung: Geschwindigkeitsverstöße können empfindliche Bußgelder nach sich ziehen, die gegebenenfalls auch im Heimatland vollstreckt werden.