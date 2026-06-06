Teneriffa-Schock: Beliebter Strand wegen gefährlicher Bakterien gesperrt

Ausgerechnet in einer der beliebtesten Urlaubsregionen Teneriffas gilt derzeit ein striktes Badeverbot – der Grund liegt im Wasser selbst.

Der Strand La Pinta im Ferienort Costa Adeje auf Teneriffa ist derzeit für Badegäste gesperrt. Routinekontrollen des Meerwassers haben erhöhte Bakterienkonzentrationen ergeben. Wie das Portal Redactie24 berichtet, wurden dabei Enterokokken nachgewiesen – Bakterien, die eine Reihe von Gesundheitsproblemen auslösen können.

Dazu zählen Reizungen der Haut, Beschwerden der Augen, Probleme der Atemwege sowie Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Enterokokken gelten in der EU als Indikator für fäkale Verunreinigung. Bereits Werte ab 100 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter Meerwasser werden in den EU-Badegewässerrichtlinien als Grenzwert für eine nur noch „ausreichende“ Wasserqualität herangezogen. Die zuständigen Behörden haben daraufhin ein Badeverbot ausgesprochen, das seit dem 14. Mai in Kraft ist. Rote Flaggen, Absperrbänder und entsprechende Hinweisschilder machen Besucher vor Ort auf die geltende Sperrung aufmerksam.

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Freigabe ausstehend

Sowohl Urlauber als auch Einheimische werden derzeit ausdrücklich aufgefordert, das Wasser zu meiden. Das Badeverbot soll bestehen bleiben, bis eine erneute Überprüfung der Wasserqualität vorliegt. Die Gemeinde Adeje hat bestätigt, dass entsprechende Untersuchungen bereits laufen.

Eine Freigabe des Strandes ist erst dann vorgesehen, wenn neue Probenahmen keine auffälligen Werte mehr zeigen. Von der Schließung sind in erster Linie die zahlreichen Touristen in Costa Adeje betroffen. Laut Redactie24 gehört die Region zu den meistbesuchten Urlaubsgebieten der Insel und ist vor allem bei Badegästen sehr gefragt.

Wer eine Unterkunft in Strandnähe gebucht hat, muss derzeit auf benachbarte Küstenabschnitte ausweichen.

Auch lokale Betriebe in unmittelbarer Strandnähe dürften die wirtschaftlichen Folgen der Sperrung zu spüren bekommen.

Deutsche auf Teneriffa

Teneriffa zählt seit Jahren zu den bevorzugten Reisezielen deutschsprachiger Urlauber. Im Jahr 2023 reisten rund 721.000 Gäste aus Deutschland auf die Kanareninsel. Auch 2024 blieben Deutsche laut dem Online-Teneriffa-Reiseführer eine der stärksten Besuchergruppen: In offiziellen Beherbergungsbetrieben wurden etwa 447.000 deutsche Übernachtungsgäste erfasst.

Besonders auffällig ist die vergleichsweise lange Verweildauer: Durchschnittlich verbringen deutsche Urlauber rund elf Nächte auf der Insel – ein Wert, der über dem Schnitt vieler anderer Nationalitäten liegt. Als Hauptgründe für die Beliebtheit Teneriffas gelten das ganzjährig milde Klima, die Strandlandschaft sowie die guten Flugverbindungen aus Deutschland.

Teneriffa ist nicht nur ein beliebtes Reiseziel, sondern auch dauerhafter Wohnort für viele Deutsche. Wie der Reiseführer berichtet, waren zuletzt im Jahr 2023 rund 10.500 deutsche Staatsangehörige offiziell auf der Insel gemeldet. In den Wintermonaten erhöht sich diese Zahl spürbar, da ein Teil dieser Gruppe die kalte Jahreszeit über mehrere Monate hinweg auf Teneriffa verbringt.