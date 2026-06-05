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Überflutung

Heftiges Gewitter: Hauptstadt mit Abwasser und Fäkalien überschwemmt

Heftiges Gewitter: Hauptstadt mit Abwasser und Fäkalien überschwemmt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Wellington erlebte eine Nacht der Extreme – und für manche Anwohner wurde der Morgen danach zum Albtraum.

Ein heftiges Unwetter hat in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, schwerwiegende Folgen hinterlassen: Im Stadtviertel Island Bay wurden mehrere Wohnhäuser mit Fäkalien und Hygieneartikeln überschwemmt, nachdem die Abwasserleitungen durch die Naturgewalt blockiert worden waren. Der städtische Wasserversorger bestätigte den Vorfall am Freitag und führte die Ursache direkt auf das Unwetterereignis zurück.

Drastische Zustände

Anwohner Richard Peters schilderte die Zustände gegenüber dem Fernsehsender RNZ in drastischen Worten: „Es waren buchstäblich Kotstücke auf dem Boden, Tampons und braunes Wasser. Es war widerlich.“

Gewitter über Wellington

In der Nacht war nach Angaben des Wetterdienstes ein schweres Gewitter über Wellington niedergegangen, bei dem innerhalb von zwei Stunden mehr als 5.000 Blitze registriert wurden. Zudem fielen rund 25 Liter Regen pro Quadratmeter.

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KO KOSMO-Redaktion
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