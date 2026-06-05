Vier Hunde attackieren Spaziergänger auf offener Straße

Ein Abendspaziergang im steirischen Thermenort endet für ein Paar im Krankenhaus – attackiert von vier Hunden auf offener Straße.

Ort des Geschehens

Am Fronleichnamabend wurden in Loipersdorf in der Oststeiermark zwei Personen von einer Gruppe aus vier Hunden attackiert. Das Paar – eine 43-jährige Frau und ihr 45-jähriger Lebensgefährte aus dem Bezirk Graz-Umgebung – war zu diesem Zeitpunkt im Thermenort im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu Fuß unterwegs.

Hunde entkommen

Bei den Tieren handelte es sich laut Polizei um drei Rottweiler sowie einen Hirtenhund. Sie befanden sich in einem Wohnhaus, als ihre Besitzer – ein 55- und ein 65-jähriger Mann – gegen 20 Uhr von einer Feier zurückkehrten. Beim Öffnen der Eingangstür entkamen die Hunde ins Freie.

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Die Tiere liefen zunächst über eine Pferdekoppel und einen Maisacker, bevor sie eine Landesstraße erreichten, auf der sich das Paar befand. Die Besitzer versuchten noch, die Hunde durch Zurufe aufzuhalten – ohne Erfolg. Die vier Tiere griffen die Spaziergänger an.

Bisswunden erlitten

Beide Opfer erlitten Bisswunden an Armen und Beinen und wurden unbestimmten Grades verletzt.

Nach einer ersten Versorgung vor Ort brachte die Rettung die beiden ins LKH Fürstenfeld.