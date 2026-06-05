Kroatiens Traumstrände locken – doch auf der Insel Vir lauert in diesem Sommer ein ungebetener Gast in Gras und Gebüsch.

Sonne, Strand und türkisblaues Meer ziehen jedes Jahr zahlreiche Urlauber an die kroatische Adriaküste. Doch zum Auftakt der Reisesaison machen sich dort ungebetene Begleiter bemerkbar: In Teilen Norddalmatiens wird derzeit von einem ungewöhnlich starken Zeckenbefall berichtet. Im Mittelpunkt steht die Insel Vir vor der norddalmatinischen Küstenstadt Zadar, eines der meistbesuchten Urlaubsziele der Region.

Anwohner sprechen von einer deutlich höheren Zeckendichte als in den Vorjahren. Auch ein Kamerateam des kroatischen Fernsehens machte bei Dreharbeiten vor Ort entsprechende Erfahrungen und musste die Tiere wiederholt von Kleidung und Ausrüstung entfernen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gefährliche Parasiten

Die Parasiten sind vor allem in hohem Gras, Gebüsch und der für den Mittelmeerraum charakteristischen Macchia-Vegetation anzutreffen. Mehrere Personen begaben sich nach Zeckenbissen bereits in ärztliche Behandlung. Schwere Verläufe sind bislang nicht gemeldet worden, dennoch wird das aktuelle Ausmaß des Befalls von Bevölkerung und Medien als außergewöhnlich eingestuft.

Neben den in Mitteleuropa geläufigen Erkrankungen wie Borreliose und FSME richtet sich die Aufmerksamkeit von Fachleuten an der Adriaküste besonders auf die Braune Hundezecke. Diese Art kann das sogenannte Mittelmeer-Fleckfieber übertragen, eine bakterielle Infektion, die sich typischerweise durch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie grippeähnliche Symptome äußert. Auch für Hunde stellt die Zecke eine ernsthafte Gefahr dar.

Schutzmaßnahmen beachten

Wer in der Region Ausflüge in die Natur plant, sollte daher erhöhte Vorsicht walten lassen. Fachleute raten dazu, hohes Gras und dichtes Unterholz zu meiden, festes Schuhwerk sowie helle Kleidung zu tragen und den Körper nach Aufenthalten im Freien sorgfältig abzusuchen.

Reisende mit Hund sollten ihr Tier ebenfalls regelmäßig auf Zecken kontrollieren.